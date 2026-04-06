Keto dijeta se poslednjih godina predstavlja kao brzo rešenje za mršavljenje, bolju kontrolu apetita i stabilniji šećer u krvi. I zaista, kod nekih ljudi ona može dovesti do brzog početnog gubitka telesne mase.

Ali ono o čemu se mnogo ređe govori jeste da ovaj režim ishrane nije ni jednostavan, ni bezazlen, niti je dobar izbor za svakoga. Zbog čega je tako, pitali smo dr Veroslavu Stanković, dijetologa.

- Ketogena dijeta podrazumeva veoma nizak unos ugljenih hidrata, najčešće manje od 20 do 50 grama dnevno, uz visok unos masti, kako bi telo prešlo u stanje ketoze i energiju počelo da dobija iz ketonskih tela umesto iz glukoze.

Zamka brzog mršavljenja

Prva stvar koju ljudi često pogrešno tumače jeste brzina mršavljenja na početku.

- Na keto režimu vaga zaista može brzo da pokaže manji broj, ali deo tog pada nije nužno masno tkivo, već gubitak glikogena i vode. Zato početni rezultat može delovati spektakularno, ali to ne znači automatski da je keto dugoročno efikasniji od drugih dobro osmišljenih dijeta. Harvard navodi da, kada se posmatra period od godinu dana, razlike u odnosu na klasične redukcione režime nisu značajne, a noviji pregled literature takođe ukazuje da su kratkoročni efekti bolji nego dugoročni - objašnjava dr Stanković.

Početni rezultat može delovati spektakularno, ali to ne znači automatski da je keto dugoročno efikasniji od drugih dobro osmišljenih dijeta Foto: Shutterstock

Nus pojave keto dijete

Druga mana o kojoj se retko priča jeste to što je keto dijeta veoma restriktivna.

- Izbacivanje ili drastično smanjivanje voća, integralnih žitarica, mahunarki i velikog dela povrća znači i manji unos vlakana, vitamina i minerala. Zbog toga se kod osoba na keto ishrani češće javljaju zatvor, glavobolje, umor, razdražljivost, pad koncentracije i takozvani „keto grip“, odnosno period prilagođavanja organizma koji može trajati danima, pa i nedeljama.

Kvalitet masti koje unosimo

Treći problem je kvalitet masti koje se unose. U praksi mnogi keto dijetu sprovode tako što jelovnik pune slaninom, puterom, masnim sirevima i prerađenim mesnim proizvodima.

- Upravo tu nastaje ozbiljan problem, jer takav obrazac ishrane može povećati unos zasićenih masti, a time i LDL holesterola. Harvard upozorava da je keto dijeta povezana sa porastom „lošeg“ LDL holesterola, dok Američko udruženje za srce naglašava da vrlo niskougljenohidratni i keto režimi često nisu usklađeni sa principima ishrane zdrave za srce, upravo zato što mogu biti bogati zasićenim mastima.

Ovakav obrazac ishrane može povećati unos zasićenih masti, a time i LDL holesterola Foto: Shutterstock

Nije laka za svakodnevno praktikovanje

Još jedna važna mana jeste to što keto dijeta nije laka za održavanje u realnom životu. Nije problem samo disciplina, već i svakodnevna organizacija.

- Ovakav režim često otežava porodične obroke, izlaske, putovanja i društveni život, a kod nekih ljudi može dovesti i do nezdravog odnosa prema hrani. Stručnjaci sa Univerziteta u Čikagu upozoravaju da stroge dijete poput keto režima mogu doprineti socijalnoj izolaciji ili poremećenom obrascu ishrane, dok Harvard ističe da je upravo ograničen izbor hrane jedan od razloga zašto se ovaj način ishrane teško održava na duže staze - kaže dr Stanković.

Keto dijeta nije bezbedna za svakoga

Posebno je važno naglasiti da keto dijeta nije bezbedna za svakoga.

- Osobe koje imaju bolesti pankreasa, jetre, žučne kese, štitaste žlezde, kao i oni koji koriste određene lekove za dijabetes, ne bi smeli samostalno da ulaze u ovakav režim. Kod nekih ljudi mogu se javiti i nizak pritisak, poremećaji elektrolita, kamen u bubregu i druge komplikacije, naročito ako dijeta traje dugo ili se sprovodi bez stručnog nadzora.

Osobe koje imaju bolesti pankreasa, jetre, žučne kese, štitaste žlezde, kao i oni koji koriste određene lekove za dijabetes, ne bi smeli samostalno da ulaze u ovakav režim Foto: Shutterstock

Zato je najvažnija poruka dr Stanković da keto dijeta nije magično rešenje, već ozbiljna metabolička intervencija.

- Može dati rezultat kod pažljivo odabranih osoba i pod nadzorom stručnjaka, ali nije univerzalni model za mršavljenje niti „najzdraviji“ put do vitke linije. Kada se o keto dijeti govori iskreno, onda se moraju pomenuti i njene mane: restriktivnost, rizik od nutritivnih deficita, moguć porast LDL holesterola, slaba održivost i činjenica da brz početni uspeh ne garantuje i dobar dugoročni ishod.

