Učestalost masnog pankreasa u populaciji je u opsegu od 16 do čak 35%

Iako se masni pankreas često otkriva slučajno i dugo ne daje jasne simptome, ono što ga čini posebno važnim jeste činjenica da ne nastaje naglo, već kao posledica dugotrajnog disbalansa u organizmu. Kako za naš portal objašnjava specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine prof. dr Dušan Vešović, upravo zbog toga prevencija ima ključnu ulogu i zasniva se na svakodnevnim navikama koje se često potcenjuju.

- Živimo u vremenu kada su nam brojne namirnice dostupne u svakom trenutku, često jedemo i kada nismo gladni, a veliki deo dana provodimo sedeći. Fizička aktivnost se uglavnom svodi na povremene, planirane treninge, dok svakodnevno kretanje izostaje. Sve to zahteva određeni nivo discipline kako bismo održali ravnotežu u organizmu i sprečili nastanak masnog pankreasa - kaže dr Vešović.

Povećan obim struka i visceralna gojaznost su prvi na listi faktora rizika

On ističe da su osnovne mere prevencije jednostavne, ali da zahtevaju kontinuitet. To u praksi znači održavanje telesne težine i obima struka u zdravim granicama, uz poseban fokus na smanjenje visceralne masti (prvi korak), kao i ishranu bogatu proteinima i vlaknima, koja doprinosi sitosti i smanjuje potrebu za stalnim grickanjem (drugi).

Ko je u većem riziku od masnog pankreasa? Rizik je veći kod osoba koje imaju jedan ili više sledećih faktora: * povećan obim struka i visceralna gojaznost

* insulinska rezistencija, predijabetes ili dijabetes tip 2

* povišene masnoće u krvi, naročito trigliceridi

* visok krvni pritisak

* sedentarni način života, loša ishrana, hronični stres i manjak sna

- Podjednako je važno svakodnevno kretanje, uz preporuku da se u kontinuitetu pređe oko šest kilometara, ali i uvođenje treninga snage dva do tri puta nedeljno (treći). Uz to, značajnu ulogu ima kvalitetan san u trajanju od sedam do osam sati, po mogućstvu uz odlazak na spavanje pre ponoći (četvrti), kao i redovno praćenje nivoa šećera u krvi, masnoća i krvnog pritiska (peti) - navodi naš sagovornik.

U kontinuitetu pređite oko šest kilometara i uvrstite vežbe snage tri puta nedeljno

Kako da znate da imate masni pankreas

Masni pankreas se najčešće otkriva "usput", na ultrazvuku, dok naprednije metode poput magnetne rezonance daju precizniju procenu količine masti u tkivu. Kako naglašava prof. dr Vešović, ne smatra se bolešću, već stanjem koje ukazuje da bi trebalo proveriti metabolizam i proceniti kardiovaskularni rizik.

- Na dodatnu dijagnostiku upućuju uporni bolovi u gornjem delu stomaka, tzv. pojasni bol, neobjašnjiv gubitak telesne mase, masne stolice ili dijareja, učestala mučnina, kao i novootkriven dijabetes ili naglo pogoršanje šećera. U tim situacijama razumno je uraditi ciljanu procenu kod gastroenterologa ili endokrinologa - poručuje profesor.