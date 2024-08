Vesni se sušila štitna žlezda sve dok nije otišla na VMA: "Od nje je ostala samo paučina, posledice trpim i danas"

- Nisam imala vazduha, gušilo me je, a lekari ništa. Govorili su mi da je to na nervnoj bazi, da je zato što nemam muža i slično. Jako sam se namučila, a to je trajalo dve godine. Onda sam se setila, pošto je otac bio vojno lice i kao dete sam se lečila u vojnim ustanovama, da odem na VMA i zakažem pregled. Imala sam sreće, hvala Bogu, da pripadnem divnom doktoru, kardiologu, dr Draganu Drobnjaku – objašnjava za naš portal Vesna.

Naša sagovornica se i dan danas leči kod njega, kada su u pitanju problemi sa srcem.

- Lepo me je primio, a ja sam mu ispričala da imam lupanje srca i da imam utisak da nije u redu s njim. Doktor me je pregledao i rekao: “Vesna, vama štitna žlezda nije u redu”. Samim pregledom, bez vađenja krvi, bez ičega. Poslao me je da se vratim za Kraljevo, izvadim krv, pa opet dođem kod njega - kaže.

Krv je izvadila privatno, seća se da je to bilo pred 1. maj. To veče je zvala doktorka iz laboratorije, hematolog i upozorila da s tim rezultatom ne sme ni da zanoći.

vesna kragulj foto: Privatna Arhiva

- Ja živim sa ovim rezultatom već dve godine, rekla sam joj. E, to je meni bilo strašno i danas je kad se setim tog perioda. Doktorka me je poslala da odem ovde u Kraljevu u polikliniku (dok ne odem na VMA) da mi naši lekari, internisti, daju nešto za prvu pomoć. Ovde sam rođena, poznajem dosta njih, ali mi je svako koga sam srela tog dana na hodniku rekao da nema vremena. Goca koju znam iz detinjstva mi je rekla: “Nemam vremena, vidiš da će sad praznik i da radimo skraćeno”.

Nakon tri, četiri dana ponovo je, bez terapije, otišla na VMA kod doktora Drobnjaka i napokon su joj prepisani hormoni.

- Kada sam otišla na ultrazvuk štitne žlezde rekli su mi da ona ne postoji. Samo je ostao jedan trag kao paučina od nje, prosto se osušila.

Pridružene bolesti

Vesna se već duže vreme se leči u Specijalnoj bolnici “Merkur” u Vrnjačkoj Banji, gde preko RFZO ima prvo na 10 dana bolničkog ispitivanja i lečenja godišnje. Trenutno je kod, kako kaže, divne doktorke Slavice Milošević. Ipak, trajalo je skoro godinu dana dok nije pronađena prava doza.

vesna je na insulinskoj terapiji foto: Shutterstock

- U međuvremenu sam dobila dijabetes, trenutno sam na insulinu, a imam i povišen pritisak. Rekli su mi da je sve povezano jedno sa drugim, odnosno sa štitnom žlezdom, a dijagnoza je poremećaj metabolizma. Znate, ja sam bila zapuštena, pa danas prvo što savetujem svakoj ženi, kada joj nije dobro, jeste da proveri nivo hormona štitne žlezde. Odatle sve počinje, barem je tako bilo u mom slučaju, i lupanje srca, i pritisak, i sve ostalo - kaže.

Dobre i loše faze

Zbog pridruženih bolesti kaže da se brzo zamara, jedva hoda i ima osećaj gušenja. Pritom je i pod stresom, jer brine o majci koja ima 90 godina.

- Dese se periodi kada su hormoni odlični, a desi se i da nisu u redu, u tome je stvar, pa se onda opet menja terapija. Eto, zato se loše osećam. Kada uskoro budem išla na kontrolu, tačno znam da rezultati neće biti dobri, osećam da su se hormoni poremetili - otkriva.

Vesna jeste u penziji, ali, kako kaže, ima obaveze i voli da radi ručne radove i da ide na sajmove. Jako se trudi da živi normalno, aktivna je. Naša sagovonica je i članica udruženja "Krila u nama" koja okuplja pacijente sa bolestima štitaste žlezde.

Nataša Lazović

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.