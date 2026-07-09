Ebola i hantavirus u početku mogu izazvati simptome slične gripu, zbog čega je rano prepoznavanje ključno za pravovremeno lečenje

Slušaj vest

Ebola i hantavirus mogu početi kao obična bolest, ali oba mogu brzo postati teška i zahtevati hitnu medicinsku pomoć. Stručnjaci kažu da su prepoznavanje ranih znakova upozorenja i pridržavanje strogih praksi kontrole infekcije ključni za sprečavanje daljeg širenja.

Ebola i hantavirus mogu u početku izgledati kao grip, što čini rano otkrivanje i brzu kontrolu infekcije neophodnim za spasavanje života.

Dve opasne virusne bolesti, ebola i hantavirus, ponovo su privukle pažnju poslednjih nedelja zbog svog potencijala da izazovu teške bolesti i svog značaja za javno zdravlje. Iako su to veoma različite bolesti, obe mogu početi sa sličnim ranim simptomima i zahtevaju stroge mere prevencije i kontrole infekcija (IPAC) kako bi se ograničio rizik od prenošenja.

Da bi se pomoglo kliničarima da prepoznaju i upravljaju ovim infekcijama, dva sažeta članka objavljena u CMAJ (Canadian Medical Association Journal) iznose najnovije smernice o dijagnozi, lečenju i kontroli infekcija za svaku bolest.

Vakcina bi mogla da pruži zaštitu i od retkog Bundibugjo soja ebole, koji je povezan sa epidemijom u Kongu i Ugandi Foto: Shutterstock

Hantavirus se može širiti sa glodara i nema specifičan tretman

Hantavirus je bolest koja se u Kanadi obavezno prijavljuje na nacionalnom nivou, što znači da svaki potvrđeni slučaj mora biti prijavljen javnozdravstvenim organima. Kanada godišnje beleži oko četiri do pet potvrđenih slučajeva, od kojih je većina povezana sa izlaganjem glodarima u poljoprivrednim područjima. Jedan soj, poznat kao virus Anda, neobičan je jer se može širiti sa osobe na osobu.

Bolest se manifestuje različito u zavisnosti od soja. U Americi, uključujući i Andski virus koji je nedavno bio u vestima, hantavirus izaziva kardiopulmonalni sindrom hantavirusa. Evropski i azijski sojevi umesto toga izazivaju hemoragičnu groznicu sa disfunkcijom bubrega. Oba oblika obično imaju period inkubacije od dve do četiri nedelje pre nego što se pojave simptomi, sa ranim znacima koji uključuju groznicu, glavobolju, bolove u mišićima i bolove u stomaku.

Lekari dijagnostikuju hantavirus pomoću seroloških i PCR testova, koje sprovodi Nacionalna mikrobiološka laboratorija u Vinipegu.

Trenutno ne postoji odobren antivirusni lek ili vakcina za hantavirus. Lečenje se fokusira na suportivnu negu radi ublažavanja simptoma i pomoći pacijentima da se oporave.

Kontrola infekcije je neophodna za slučajeve sumnje na hantavirus

Pošto se soj Andes može širiti među ljudima, sumnjivi slučajevi zahtevaju stroge mere prevencije infekcije. Pacijente treba izolovati koristeći mere predostrožnosti koje se odnose na vazdušne kapljice i kontakt. Specijalisti za zarazne bolesti treba da budu uključeni u negu pacijenata, a javnozdravstvene vlasti moraju biti obaveštene.

Ljudi se najčešće zaraze udisanjem sitnih čestica iz urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara. Suv vazduh pogoduje opstanku virusa u okruženju i njegovom širenju kroz vazduh Foto: Shutterstock

Ebola ostaje ozbiljna globalna zdravstvena pretnja

Virus ebole izaziva periodične epidemije u Centralnoj i Zapadnoj Africi otkako je prvi put identifikovan 1976. godine. Poznato je da tri glavna virusa ebole inficiraju ljude, a istraživači veruju da su voćni slepi miševi prirodni izvor virusa.

Bolest se širi direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima kao što su krv, povraćanje, dijareja i sperma, kao i kontaminiranim površinama i predmetima. Trenutna epidemija u Demokratskoj Republici Kongo uključuje Bundibugjo ebolavirus, koji ima prijavljenu stopu smrtnosti od 30 odsto do 50 odsto.

Iako je ebola često povezana sa teškim krvarenjem, manje od polovine pacijenata razvija hemoragične simptome. Češći rani znaci uključuju groznicu od 38 °C ili više, umor, bol u mišićima i gastrointestinalne simptome. Period inkubacije kreće se od dva do 21 dana, a PCR testiranje se koristi za potvrdu infekcije.

Testiranje, zaštitna oprema i medicinski napredak

Svako ko ima kompatibilne simptome, a ko je nedavno putovao u zemlje u kojima je došlo do epidemija ebole ili je imao bliski kontakt sa zaraženim osobama, slepim miševima, primatima ili divljim životinjama iz pogođenih regiona, treba da bude pregledan i testiran.

Foto: Shutterstock

Kanadsko ministarstvo zdravlja preporučuje rigorozne procedure za prevenciju i kontrolu infekcije za sumnjive slučajeve ebole. One uključuju protokole za skrining i procenu, zajedno sa kompletnom ličnom zaštitnom opremom, uključujući respirator N95 testiran na odgovarajući položaj, štitnik za lice, rukavice i zaštitnu odeću nepropusnu za tečnosti.