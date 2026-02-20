VMA obeležila važan jubilej: 20 godina transplantacije jetre i 30 godina transplantacije bubrega
Jubilej transplantacione medicine - 20 godina od prve transplantacije jetre i 30 godina od prve transplantacije bubrega obeležen je danas na Vojnomedicinskoj akademiji.
Stručnom skupu pod nazivom „Multidisciplinarni izazovi i dostignuća - tri decenije iskustva u transplantaciji na VMA“ prisustvovao je ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint, načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general prof. dr Dragan Dinčić, načelnik VMA pukovnik prof. dr Nenad Perišić, predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srbije, brojni saradnici i prijatelji ove vojnozdravstvene ustanove.
Načelnik VMA pk prof. dr Nenad Perišić poželeo je dobrodošlicu prisutnima i i naglasio dug put transplantacije organa od vremena nobelovca Džozefa Mareja do sadašnjice u kojoj imamo tu čast i privilegiju da o iskustvu transplantacije na VMA govorimo u decenijama.
Kako je naveo, istoriju na VMA pisali su naši prethodnici i sa ponosom istakao da su nove generacije prihvatile postulate napretka koji samo uz učenje, sazrevanje znanja, saradnju najrazličitijih grana medicine i prihvatanje međunarodnih iskustava donose vredne rezultate.
- Ne treba da podsećam na uticaj medicinskog osoblja na javnost, pojedince i zajednicu u celini i koliki doprinos ovakvi skupovi imaju na putu ka usavršavanju transplantacije kao univerzalnog cilja za sve naše sugrađane koji čekaju izlečenje i produžetak svog života - naglasio je profesor Perišić.
Uručenje zahvalnica
Jubilej je bio prilika i za uručenje zahvalnica za doprinos unapređenju transplantacione medicine. Priznanja su primili rukovodilac odeljenja za terapiju ćelija i banke matičnih ćelija u Francuskom institutu za krv u Bordou profesor Xavier Lafarge, dr Dragana Košević iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, dr Zorana Andrić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i prof. dr Božina Radević u čije ime je zahvalnicu primila njegova supruga gospođa Ljiljana Radević.
Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint pozdravljajući prisutne podsetio je na dugu tradiciju VMA u oblasti transplantacione medicine i pionire iz oblasti pre svega vaskularne hirurgije i napomenuo da je pre više od pedeset godina u ovoj ustanovi urađena prva transplantacija matičnih ćelija.
U ime organizatora načelnica Grupe instituta za dijagnostiku i terapiju VMA prof. dr Biserka Vukomanović Đurđević istakla je da su interdisciplinarnost i multidisciplinarnost zlatni standard medicine 21. veka i da je transplantacija imperativ savremene medicine. Zahvalila se predavačima i učesnicima podstičući ih da i dalje budu inspiracija i postavljaju standarde.
- Danas stojimo pred budućnošću koju zajedno gradimo, stojimo na granici između nauke i života, onoga što znamo i onoga što još možemo da naučimo. Danas započinjemo više od stručnog sastanka - jedno naučno putovanje u kojem odluka i akcija spasavaju živote - rekla je prof. dr Vukomanović Đurđević.
Predstavljene savremene procedure i pristupi
Pored analize značaja transplantacije u opštoj populaciji i neophodnosti interdisciplinarnosti i timskog rada, predavanjima su bila obuhvaćena specifična znanja karakteristična za pojedinačne organe.
Predstavljene su savremene procedure i pristupi pacijentu u predtransplantacionom i periodu nakon transplantacije, najnovije preporuke i učesnici su imali priliku da steknu znanja o transplantaciji više organa kod prisustva komorbiditeta, veštini komunikacije sa davaocima i njihovim porodicama uz metodologiju asertivne komunikacije, kao i o principima farmakoterapije u oblasti transplantacione medicine.
- Donor organa može biti svaki građanin koji nije potpisao Izjavu o protivljenju darivanja organa i tkiva.
- Osoba koja želi da bude donor organa, o toj svojoj želji treba da usmeno obavesti članove svoje porodice.
- Donori organa mogu biti živi davaoci i kadaverični davaoci. - Živi davaoci su najčešće bliski rođaci, koji mogu da doniraju bubreg, deo jetre, jedan od dva bubrega, jedno od dva plućna krila, krv, koštanu srž i kost.
- Živi donori nekada mogu da doniraju organe i licima za koje se medicinskim putem utvrdi da postoji adekvatno poklapanje.
- Kadaverični davaoci su osobe kod kojih je nastupila moždana smrt.
- Saglasnost kod preminulih donora za darivanje organa daje porodica preminule osobe čak i u slučaju da se preminula osoba za života izjasnila kao donor.
Deset najvažnijih činjenica o doniranju organa: 2.000 ljudi u Srbiji nalaze se na listama za transplantaciju