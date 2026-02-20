- Donor organa može biti svaki građanin koji nije potpisao Izjavu o protivljenju darivanja organa i tkiva.

- Osoba koja želi da bude donor organa, o toj svojoj želji treba da usmeno obavesti članove svoje porodice.

- Donori organa mogu biti živi davaoci i kadaverični davaoci. - Živi davaoci su najčešće bliski rođaci, koji mogu da doniraju bubreg, deo jetre, jedan od dva bubrega, jedno od dva plućna krila, krv, koštanu srž i kost.

- Živi donori nekada mogu da doniraju organe i licima za koje se medicinskim putem utvrdi da postoji adekvatno poklapanje.

- Kadaverični davaoci su osobe kod kojih je nastupila moždana smrt.

- Saglasnost kod preminulih donora za darivanje organa daje porodica preminule osobe čak i u slučaju da se preminula osoba za života izjasnila kao donor.