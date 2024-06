Prirodna pomoć kod poširenih vena: Od kore hrasta i limuna do redovnih šetnji

Ukoliko se ne leče adekvatno, vidljive venske šare, površinske vene i otoci mogu da zahvate duboke vene i stvore ozbiljne komplikacije, upale, pa čak i trombozu.

Počnete tako što ćete izbegavati tesnu obuću i čarape koje blokiraju protok krvi prema srcu, svako tuširanje nogu završite sa hladnom vodom i istežite se sa podignutim nogama kad god imate priliku. Čak i kada ste na poslu, možda možete da nagnete stolicu uznazad i podognete na kratko stopla.

Obloge

Pomozite svojim nogama oblogama tako što ćete potopiti krpu u jak čaj od kore hrasta, narodnog eliksira koji podstiče protok krvi. Obloge sa hemamelisom, mast od nevena, gel sa ekstraktom divljeg kestena ili gaveza i listovi svežeg kupusa su takođe od pomoći.

Hrana za bolju cirkulciju

Dodajte malo limunove kore napicima od limuna ili čaju. Ona sadrži supstancu zvanu rutin, vrstu flavonoida koji pomaže da se spreči propuštanje malih krvnih sudova.

Svakodnevno uzimajte vitamin C sa flavonoidima ili birajte hranu bogatu ovim mikronutrijentima. Vitamin C pomaže da vaš organizam održava snažnim vezivno tkivo koje podupire vene, čineći ih savitljivim i jakim. Flvonoidi pomžu organizmu da iskoristi vitamin C.