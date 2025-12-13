Jednostavno je, ali veoma moćno, započeti dan ispijanjem čaše soka od šargarepe na prazan stomak. Osim što vašem telu obezbeđuje elemente bogate hranljivim materijama, to je dobar način za održavanje raspoloženja do kraja dana.

Šargarepa je nutritivno izuzetno bogata, a pritom lagana za probavu. Odličan je izvor beta-karotena koji uništavaju slobodne radikale. U sebi sadrži mnoštvo vitamina: A, C, B1, B2, B3, B6, B9, E i K. Pored toga, obiluje dijetalnim vlaknima i mineralima kao što su gvožđe, kalijum, magnezijum, fosfor i kalcijum.

Najbolji uticaj, prema tvrdnjama stručnjaka, sok od šargarepe, ili rendana sveža šargarepa, imaju na masnu jetru. Šargarepa je bogata beta-karotenom, koji se u vašem telu pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin je neophodan za zdravlje jetre, jer pomaže u zaštiti jetre od oštećenja. Sok od šargarepe takođe pomaže u poboljšanju varenja i detoksikacije.

- Sok od šargarepe ili rendana šargarepa odlični su za stanje masne jetre, i trebalo bi ih konzumirati natašte - kaže Ivana Đurović, dijetetičar-nutricionista.

Studije pokazuju da redovna konzumacija šargarepe dovodi do poboljšane funkcije jetre i smanjenog skladištenja masti u jetri. Antiinflamatorna jedinjenja u šargarepi pomažu u smanjenju upale jetre, koja često pogađa pacijente sa nakupljanjem masti u ovom vitalnom organu. Šargarepa u vašoj ishrani pomaže vašoj jetri da se regeneriše, a istovremeno održava njene metaboličke funkcije na zdravom nivou.

Recept za sok od šargarepe Potrebno vam je: * tri do četiri sveže šargarepe

* mali komad đumbira

* pola limuna

* malo cimeta (opciono) Priprema Šargarepu operite i oljuštite, izblendirajte s malo vode i po potrebi procedite. Dodajte đumbir ili sok od limuna i pospite cimetom po želji.

Sok od šargarepe može biti efikasan saveznik u procesu mršavljenja. Niska kalorijska vrednost, uz visok sadržaj vlakana, čini ga odličnom opcijom za one koji paze na unos kalorija.

Spisak blagotvornog uticaja soka od šargarepe tu ne prestaje. Vitamin A, kojim obiluje, usporava starenje ćelija i igra važnu ulogu u borbi protiv virusa i bakterija, pa je odlično da se pije u vreme prehlade i gripa.