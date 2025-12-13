Slušaj vest

Šargarepa je nutritivno izuzetno bogata, a pritom lagana za probavu. Odličan je izvor beta-karotena koji uništavaju slobodne radikale. U sebi sadrži mnoštvo vitamina: A, C, B1, B2, B3, B6, B9, E i K. Pored toga, obiluje dijetalnim vlaknima i mineralima kao što su gvožđe, kalijum, magnezijum, fosfor i kalcijum.

Najbolji uticaj, prema tvrdnjama stručnjaka, sok od šargarepe, ili rendana sveža šargarepa, imaju na masnu jetruŠargarepa je bogata beta-karotenom, koji se u vašem telu pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin je neophodan za zdravlje jetre, jer pomaže u zaštiti jetre od oštećenja. Sok od šargarepe takođe pomaže u poboljšanju varenja i detoksikacije. 

- Sok od šargarepe ili rendana šargarepa odlični su za stanje masne jetre, i trebalo bi ih konzumirati natašte - kaže Ivana Đurović, dijetetičar-nutricionista.

Studije pokazuju da redovna konzumacija šargarepe dovodi do poboljšane funkcije jetre i smanjenog skladištenja masti u jetri. Antiinflamatorna jedinjenja u šargarepi pomažu u smanjenju upale jetre, koja često pogađa pacijente sa nakupljanjem masti u ovom vitalnom organu. Šargarepa u vašoj ishrani pomaže vašoj jetri da se regeneriše, a istovremeno održava njene metaboličke funkcije na zdravom nivou.

Recept za sok od šargarepe

Potrebno vam je:

* tri do četiri sveže šargarepe
* mali komad đumbira
* pola limuna
* malo cimeta (opciono)

Priprema 

Šargarepu operite i oljuštite, izblendirajte s malo vode i po potrebi procedite. Dodajte đumbir ili sok od limuna i pospite cimetom po želji.

sok od šargarepe i đumbira serviran u staklenoj čaši na drvenom stolu pored staklene flaše sa sokom
Sok od šargarepe ili rendana šargarepa odlični su za stanje masne jetre, i trebalo bi ih konzumirati natašte Foto: Shutterstock

Sok od šargarepe može biti efikasan saveznik u procesu mršavljenja. Niska kalorijska vrednost, uz visok sadržaj vlakana, čini ga odličnom opcijom za one koji paze na unos kalorija.

Spisak blagotvornog uticaja soka od šargarepe tu ne prestaje. Vitamin A, kojim obiluje, usporava starenje ćelija i igra važnu ulogu u borbi protiv virusa i bakterija, pa je odlično da se pije u vreme prehlade i gripa. 

Kompleks vitamina B u šargarepi reguliše cirkulaciju, smanjuje rizik od pojave kardiovaskularnih oboljenja i utiče na snižavanje krvnog pritiska. Čuva zdravlje očiju, jer je beta karoten koji se pretvara u vitamin A neophodan za dobar vid i štiti oči od degenerativnih stanja.  

Smuti od šargarepe i đumbira: Savršena kombinacija za zapušene sinuse i simptome prehlade

Ne propustiteIshranaŠta se dešava kad popijete sok od šargarepe na prazan stomak? Nutricionista otkriva sve prednosti i moćan recept
sok od šargarepe i đumbira serviran u staklenoj čaši na drvenom stolu pored staklene flaše sa sokom
IshranaJETRA VOLI SOK OD ŠARGAREPE: Pogledajte spisak namirnica koje čuvaju zdravlje našeg VITALNOG ORGANA
sok-od-sargarepe-shutterstock-2200302363.jpg
IshranaNUTRICIONISTA IVANA ĐUROVIĆ: Ove prirodne sokove i lekovite namirnice voli naša JETRA, a evo šta je FAVORIT
vitamin-a-shutterstock.jpg
IshranaRetinol iz čaše: Napitak za blistavu kožu, jak imunitet i bolje varenje
sok šaargarepa

Ne propustiteIshranaŠta se dešava kad popijete sok od šargarepe na prazan stomak? Nutricionista otkriva sve prednosti i moćan recept
sok od šargarepe i đumbira serviran u staklenoj čaši na drvenom stolu pored staklene flaše sa sokom
IshranaJETRA VOLI SOK OD ŠARGAREPE: Pogledajte spisak namirnica koje čuvaju zdravlje našeg VITALNOG ORGANA
sok-od-sargarepe-shutterstock-2200302363.jpg
IshranaNUTRICIONISTA IVANA ĐUROVIĆ: Ove prirodne sokove i lekovite namirnice voli naša JETRA, a evo šta je FAVORIT
vitamin-a-shutterstock.jpg
IshranaHrana koju jetra voli: 8 namirnica koje joj prijaju i one koje joj smetaju
jetra okružena nezdravim i zdravim namirnicama koja zove u pomoć