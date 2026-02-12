Čaj od breze jača organizam, podmlađuje tkivo, pomaže jetri i bubrezima, deluje kao diuretik i ublažava celulit i menstrualne tegobe

Slušaj vest

Čaj od breze, u narodu poznate kao žalosna breza ili medovina, pomaže u ublažavanju velikog broja različitih zdravstvenih tegoba. Blagotvorna svojstva breze poznata su još od davnina i smatrana je jednom od najkorisnijih biljaka.

Čaj od breze je sastavni deo različitih tradicija, a njegova upotreba veoma je poznata i rasprostranjena u narodnoj medicini širom sveta.

Potrebno je: 2 kašičice svežeg ili suvog lista breze (za bubrege i kožu) ili unutrašnji deo kore breze (za jetru i detoksikaciju)

1 šolja kipuće vode

po želji na vrh noža sode bikarbone

Važno S obzirom da je breza jak alergen, konzumiranje čaja ne preporučuje se trudnicama i dojiljama bez konsultacija sa lekarom.

Priprema

Listove ili koru breze prelijte šoljom proključale vode i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Nakon toga čaj procedite. Po želji dodajte malo sode bikarbone za blaži efekat. Čaj pijte tri do četiri puta dnevno.

Zdravstvene koristi

Čaj od breze je moćan saveznik zdravlja. List breze pomaže kod bolesti bubrega i kožnih oboljenja, jača organizam, podmlađuje tkivo i ubrzava zarastanje rana. Pored toga, čaj jača kardiovaskularni sistem i pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska.

Čaj od breze jača organizam, podmlađuje tkivo, pomaže jetri i bubrezima, deluje kao diuretik i ublažava celulit i menstrualne tegobe Foto: Shutterstock

Unutrašnji deo kore breze podstiče rad jetre i olakšava lučenje i protok žuči, dok istovremeno deluje kao diuretik, pomažući izbacivanju viška tečnosti iz organizma. Čaj od breze je poznat i po doprinosu mršavljenju, naročito u borbi protiv celulita na stomaku, butinama i zadnjici. Takođe, može ublažiti menstrualne tegobe kod žena.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.