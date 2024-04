Da li kosu treba dvaput šamponirati? Evo ko to nikako ne bi smeo da radi

Mnogi smatraju da da prvo šamponiranje uklanja naslage sa kose, dok drugo dublje čisti skalp. Međutim, stručnjaci kažu da dvostruko pranje šamponom nije za svakoga. Evo ko bi trebalo da ga isproba, a za koga nije najbolje rešenje.

- Odluka da li ćete kosu šamponirati dva puta zavisi od nekoliko faktora, uključujući tip kose, koliko ste aktivni i koje su vaše lične potrebe za negom kose, kaže dermatolog Melani Palm.

- Dvostruko pranje šamponom odlično je za uklanjanje nakupljanja ulja, prljavštine, znoja i ostataka proizvoda sa vlasišta i kose. Takođe može pomoći u čišćenju kože glave i kose od mrtvih ćelija kože, mikroorganizama i neprijatnih mirisa, dodaje on. Palm je primetio da ovo dubinsko čišćenje može biti posebno korisno za ljude sa kovrdžavom ili grubom kosom , ili za svakoga ko ne pere kosu danima.

Dvostruko pranje šamponom takođe može biti korisno za ljude sa masnijim skalpom jer pomaže u uklanjanju viška sebuma, ulja i drugih ostataka. Isto važi i za ljude koji se više znoje zbog čestih vežbi.

Osobe koje imaju psorijazu ili često plivaju u bazenu mogu koristiti svoje posebne šampone za dvostruko pranje. Međutim, dvostruko pranje šampona nekim ljudima može učiniti više štete nego koristi.

Da li to znači da treba da nanesete i regenerator dva puta?

Iako je svrha dvostrukog šamponiranja da se vaša kosa i vlasište oslobode nakupina i masnoće, korišćenje balzama dva puta verovatno neće imati isti efekat, to bi moglo da umanji efekte dvostrukog šamponiranja, rekao je Camp.

Isplativije je ostaviti regenerator na kosi preporučeno vreme, obično između tri do pet minuta, nego da ga koristite dva puta, objasnio je Palm.

Kako perete kosu za optimalno zdravlje?

Kada je u pitanju šamponiranje, ne postoji jedinstveni pristup, najbolja metoda zavisi od nivoa ulja na koži glave, suvoće, tipa kose, frizure i drugih faktora, primetio je Camp.

Stručnjaci navode da kosu treba prati na svaka dva do tri dana, zavisno od tipa kože glave. Oni sa kovrdžavom ili grubom kosom, koja je suva i poroznija, mogu da je peru svakih četiri do sedam dana.

Osim redovnog šamponiranja kose, postoje i druge stvari koje možete da uradite da biste održali kosu zdravom: budite nežni sa kosom, što znači da ne nosite repove ili punđe često jer to može dovesti do lomljenja. Smanjite količinu toplote koju koristite na kosi. Fenovi za kosu, pegle i drugi alati mogu oslabiti kosu i dovesti do oštećenja.