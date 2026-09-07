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Novo istraživanje pokazalo je da i premalo i previše sna mogu ubrzati starenje organizma.

Naučnici su utvrdili da osobe koje redovno spavaju manje od 6,5 sati ili više od osam sati imaju veći rizik od ubrzanog starenja organa i razvoja hroničnih bolesti.

Studija, sprovedena na gotovo 500.000 učesnika britanske biobanke, pokazala je da je optimalno trajanje sna između 6,4 i 7,8 sati za žene, odnosno 6,4 i 7,7 sati za muškarce. Osobe koje spavaju u tom rasponu imaju manje znakova biološkog starenja mozga, srca, pluća i drugih organa.

Vođa istraživanja, profesor Džunhao Ven sa Univerziteta Kolumbija, istakao je da su naučnici posebno zainteresovani za mogućnost da se na proces starenja utiče promenama životnih navika.

- Svi su uzbuđeni zbog sposobnosti takozvanih satova starenja da predvide rizik od bolesti i smrtnosti. Međutim, još je važnije saznati možemo li ih povezati sa faktorima načina života koji se mogu menjati kako bi se usporilo starenje - rekao je Ven.

mlada žena spava na stomaku
Naučnici su utvrdili da osobe koje redovno spavaju manje od 6,5 sati ili više od osam sati imaju veći rizik od ubrzanog starenja organa i razvoja hroničnih bolesti Foto: Shutterstock

Istraživanje je pokazalo da su poremećene navike spavanja povezane sa većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, astme i drugih zdravstvenih problema. Takođe je utvrđena veza između nedovoljnog sna i većeg rizika od depresije i anksioznosti.

Psihijatar i stručnjak za medicinu spavanja dr Aleks Dimitriu smatra da rezultati potvrđuju ono što se godinama primećuje u praksi.

- Ovo potvrđuje da je sedam do osam sati sna optimalna doza za većinu odraslih osoba. Reč je o faktoru rizika koji možemo kontrolisati i menjati - rekao je Dimitriu.

Stručnjaci naglašavaju da nije važno samo koliko spavamo, već i kakav je kvalitet sna.

Hronična dnevna pospanost, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, razdražljivost i pad radne efikasnosti mogu biti znak da organizam ne dobija dovoljno kvalitetan odmor.

Zaključak istraživanja je da pravilne navike spavanja mogu imati značajnu ulogu u očuvanju zdravlja i usporavanju procesa starenja.

Izvor: theepochtimes.com/zdravlje.kurir.rs

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