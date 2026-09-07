Novo istraživanje pokazalo je da i premalo i previše sna mogu ubrzati starenje organizma

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Novo istraživanje pokazalo je da i premalo i previše sna mogu ubrzati starenje organizma.

Naučnici su utvrdili da osobe koje redovno spavaju manje od 6,5 sati ili više od osam sati imaju veći rizik od ubrzanog starenja organa i razvoja hroničnih bolesti.

Studija, sprovedena na gotovo 500.000 učesnika britanske biobanke, pokazala je da je optimalno trajanje sna između 6,4 i 7,8 sati za žene, odnosno 6,4 i 7,7 sati za muškarce. Osobe koje spavaju u tom rasponu imaju manje znakova biološkog starenja mozga, srca, pluća i drugih organa.

Vođa istraživanja, profesor Džunhao Ven sa Univerziteta Kolumbija, istakao je da su naučnici posebno zainteresovani za mogućnost da se na proces starenja utiče promenama životnih navika.

- Svi su uzbuđeni zbog sposobnosti takozvanih satova starenja da predvide rizik od bolesti i smrtnosti. Međutim, još je važnije saznati možemo li ih povezati sa faktorima načina života koji se mogu menjati kako bi se usporilo starenje - rekao je Ven.

Naučnici su utvrdili da osobe koje redovno spavaju manje od 6,5 sati ili više od osam sati imaju veći rizik od ubrzanog starenja organa i razvoja hroničnih bolesti Foto: Shutterstock

Istraživanje je pokazalo da su poremećene navike spavanja povezane sa većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, astme i drugih zdravstvenih problema. Takođe je utvrđena veza između nedovoljnog sna i većeg rizika od depresije i anksioznosti.

Psihijatar i stručnjak za medicinu spavanja dr Aleks Dimitriu smatra da rezultati potvrđuju ono što se godinama primećuje u praksi.

- Ovo potvrđuje da je sedam do osam sati sna optimalna doza za većinu odraslih osoba. Reč je o faktoru rizika koji možemo kontrolisati i menjati - rekao je Dimitriu.

Stručnjaci naglašavaju da nije važno samo koliko spavamo, već i kakav je kvalitet sna.

Hronična dnevna pospanost, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, razdražljivost i pad radne efikasnosti mogu biti znak da organizam ne dobija dovoljno kvalitetan odmor.