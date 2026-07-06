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Magnezijum i cink već godinama su među najpopularnijim suplementima za bolji san, ali stručnjaci upozoravaju da nemaju isto dejstvo

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Ako svake večeri dugo gledate u plafon čekajući da zaspite ili se budite umorni uprkos tome što ste prespavali celu noć, možda vam nedostaje jedan važan mineral.

Magnezijum i cink već godinama su među najpopularnijim suplementima za bolji san, ali stručnjaci upozoravaju da nemaju isto dejstvo.

Dok magnezijum pomaže telu da se opusti i lakše utone u san, cink može doprineti kvalitetnijem dubokom snu i učiniti da se ujutru probudite odmorniji. Koji je pravi izbor zavisi od toga sa kakvim problemom se suočavate.

Kada je magnezijum bolji izbor?

Magnezijum je mineral bez kojeg organizam ne može normalno da funkcioniše. Učestvuje u stotinama procesa u telu, a jedan od najvažnijih je regulacija sna.

Njegovo dejstvo ogleda se u tome što:

* podstiče stvaranje melatonina i GABA, supstanci koje pomažu uspavljivanje

* umiruje nervni sistem i smanjuje stres

* opušta mišiće i doprinosi osećaju relaksacije

Istraživanja pokazuju da osobe koje imaju manjak magnezijuma često lakše zaspe i kvalitetnije spavaju nakon suplementacije. Međutim, kod ljudi čiji je nivo ovog minerala uredan, efekti nisu uvek izraženi.

Cink je važan za dubok i okrepljujući san

Za razliku od magnezijuma, cink više utiče na kvalitet sna nego na samo uspavljivanje.

Ovaj mineral učestvuje u stvaranju serotonina i melatonina, hormona koji regulišu biološki ritam, a utiče i na rad GABA sistema u mozgu.

Ljudi koji unose dovoljno cinka češće navode da:

* brže zaspu

* imaju mirniji i dublji san

* bude se odmorniji

* tokom noći spavaju preporučenih sedam do devet sati

Ipak, naučnici ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdilo koliko cink zaista pomaže osobama koje nemaju njegov nedostatak.

Ljudi koji unose dovoljno cinka češće navode da imaju mirniji i dublji san Foto: Shutterstock

Šta je bolje – magnezijum ili cink?

Odgovor zavisi od vaših tegoba.

Izaberite magnezijum ako:

* dugo ne možete da zaspite

* pod stresom ste ili osećate napetost

* teško se opuštate pred spavanje

Cink može biti bolji izbor ako:

* lako zaspite, ali san nije kvalitetan

* budite se iscrpljeni

* nemate osećaj da ste se odmorili tokom noći

Lekari naglašavaju da će najveću korist od oba suplementa imati osobe kod kojih laboratorijske analize pokažu manjak magnezijuma ili cinka.

Mogu li da se uzimaju zajedno?

Da. Magnezijum i cink mogu da se kombinuju i takva kombinacija se često nalazi u gotovim suplementima.

Međutim, oba minerala mogu izazvati stomačne tegobe poput mučnine, dijareje ili bolova u stomaku, naročito ako se uzimaju u većim dozama. Zato je važno pridržavati se preporučene dnevne doze i ne uzimati suplemente na svoju ruku duže vreme.

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Šta još pomaže da bolje spavate?

Suplementi nisu jedino rešenje. Stručnjaci savetuju da usvojite nekoliko jednostavnih navika koje dokazano poboljšavaju kvalitet sna:

* izbegavajte telefon i televizor najmanje pola sata pre odlaska u krevet

* ne pijte kafu u večernjim satima

* spavaća soba treba da bude tiha, zamračena i prijatno rashlađena

* izbegavajte obilne večere i alkohol neposredno pred spavanje

* redovno se bavite fizičkom aktivnošću, ali ne kasno uveče