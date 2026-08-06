Pojedini ljudi su čak više od 100 puta privlačniji komarcima od drugih

Slušaj vest

Ako vam se čini da ste baš vi omiljena meta komaraca, verovatno ne umišljate. Naučna istraživanja pokazuju da pojedine osobine našeg organizma zaista povećavaju verovatnoću da ćemo biti izujedani više od drugih.

Komarci ne biraju nasumično. Krv im je potrebna za razvoj jaja, zbog čega ujedaju isključivo ženke. Da bi pronašle domaćina, najpre registruju ugljen dioksid koji izdišemo, zatim telesnu toplotu i vodenu paru, a kada se približe, presudnu ulogu ima miris kože.

Koje bolesti komarci prenose u Srbiji? Komarci nisu samo neprijatni zbog svraba na mestu uboda. U Srbiji mogu da prenesu virus Zapadnog Nila, zbog čega stručnjaci svakog leta apeluju na zaštitu od ovih insekata. Većina zaraženih nema simptome ili razvije blagu bolest nalik gripu, ali kod starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom virus može da izazove upalu mozga (encefalitis) ili moždanih ovojnica (meningitis), što zahteva bolničko lečenje. Za razliku od tropskih zemalja, bolesti poput malarije ili denge kod nas se registruju uglavnom samo kod osoba koje su doputovale iz područja u kojima su te infekcije rasprostranjene.

Naša koža proizvodi stotine različitih hemijskih jedinjenja čiji sastav zavisi od genetike, rada lojnih i znojnih žlezda, ali i bakterija koje prirodno žive na njenoj površini. Istraživanje objavljeno u časopisu Cell pokazalo je da su pojedini ljudi bili čak više od 100 puta privlačniji komarcima od drugih, a razlika je povezana sa većom količinom određenih masnih kiselina na koži. Naučnici smatraju da upravo taj "hemijski potpis" u najvećoj meri određuje koliko smo privlačni komarcima.

Ugljen-dioksid, toplota i fizička aktivnost

Komarci mogu da osete ugljen-dioksid koji izdišemo sa udaljenosti većoj od deset metara. Zato češće ujedaju osobe sa većom telesnom masom, one koje su fizički aktivne i trudnice, koje u proseku izdišu više ugljen-dioksida.

Ujedaju osobe sa većom telesnom masom, one koje su fizički aktivne i trudnice Foto: Shutterstock

Privlačniji su im i ljudi sa višom telesnom temperaturom. Posle trčanja, vožnje bicikla ili rada u bašti telo oslobađa više toplote, ali i mlečne kiseline i drugih jedinjenja koja komarcima olakšavaju da pronađu domaćina.

Da li krvna grupa i ishrana imaju uticaj?

Iako se godinama veruje da komarci više vole određene krvne grupe, dosadašnja istraživanja pokazuju da je taj uticaj znatno manji od mirisa kože, ugljen-dioksida i telesne temperature. Neke studije ukazuju da bi osobe sa krvnom grupom O mogle da budu nešto privlačnije od osoba sa krvnom grupom A, ali razlika nije velika.

Osobe sa krvnom grupom O ssu blago privlačnije od onih sa krvnom grupom A Foto: Shutterstock

Slično važi i za ishranu. Ne postoje ubedljivi dokazi da beli luk, vitamin B ili određene namirnice mogu pouzdano da odbiju komarce. Alkohol bi kod pojedinih ljudi mogao da poveća privlačnost, ali ni za to nema dovoljno čvrstih naučnih potvrda.

Kako da smanjite rizik od ujeda?