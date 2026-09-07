Ključ uspeha u smanjenju unosa šećera je izbor neprerađenih namirnica bogatih proteinima, vlaknima i zdravim mastima koje produžavaju osećaj sitosti i smanjuju želju za slatkišima

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Ključ uspeha leži u izbegavanju slobodnih šećera – svih onih koji se dodaju hrani, uključujući med, sirupe i voćne sokove. Cilj nije eliminisati prirodne šećere iz integralnih namirnica poput voća, jer oni dolaze sa vlaknima.

Osnova ishrane trebalo bi da budu proteini i povrće za dugotrajnu sitost. Dozvoljeni su svi oblici neprerađenog mesa, živine i ribe. Jaja i tofu su odličan izbor. Pravilo za povrće je: sve je dozvoljeno. Neskarbne sorte poput brokolija, spanaća i paprike se posebno preporučuju kao okosnica obroka, dok korenasto povrće ostaje na listi kao integralne namirnice.

Voda, nezaslađeni čajevi i crna kafa su najbolji izbori za hidrataciju.

Zdrave masti su neophodne za osećaj sitosti

Voće, žitarice i mlečni proizvodi zahtevaju oprez. Celo voće je dozvoljeno, ali je potrebna kontrola porcija, sa naglaskom na bobičasto voće sa manje šećera. Voćni sokovi i sušeno voće se potpuno eliminišu iz ishrane. Što se tiče žitarica, držite se osnovnih verzija poput ovsa i smeđeg pirinča, izbegavajući instant kašu i većinu žitarica za doručak.

Zdrave masti iz maslinovog ulja, avokada, orašastih plodova i semenki doprinose dužem osećaju sitosti i predstavljaju važan deo uravnotežene ishrane Foto: Shutterstock

Slično je i sa mlečnim proizvodima – birajte običan grčki jogurt, svež sir i tvrde sireve, zaobilazeći voćne verzije. Zdrave masti su neophodne za sitost. Maslinovo ulje, avokado, orasi i semenke su savršeni dodaci, ali kada kupujete putere od orašastih plodova, uverite se da ne sadrže dodatni šećer.

Kako prepoznati skrivene šećere?

Najveći izazov su skriveni šećeri u naizgled slanim jelima poput sosova, preliva i hleba. Proizvođači koriste desetine naziva da bi ih prikrili. Najlakši način da prepoznate skrivene šećere je da potražite reči koje se završavaju na „-oza“ (glukoza, fruktoza) i sve vrste sirupa na listi sastojaka. Međutim, najbrži trik je da pogledate nutritivnu etiketu. Red „od čega šećeri“ sabira sve šećere u proizvodu, bez obzira na njihov naziv, i daje jasnu sliku o vašem unosu. Pažljivo čitanje etiketa postaje ključna navika za uspeh.

Prvih nekoliko dana bez šećera može biti teško. Telo prolazi kroz proces detoksikacije, sa glavoboljama i jakom željom za slatkišima.

Šta se dešava kada izbacite šećer? Prvih nekoliko dana bez šećera može biti teško. Telo prolazi kroz proces detoksikacije, sa glavoboljama i jakom željom za slatkišima. Važno je izdržati ovu privremenu fazu. Posle samo nekoliko dana, želja za šećerom slabi, a nivo energije se stabilizuje.

Posle samo nekoliko dana, želja za šećerom slabi, a nivo energije se stabilizuje Foto: Shutterstock

Varenje se poboljšava, nadimanje se smanjuje, a koža postaje čistija. Najvažnija promena se dešava na nivou ukusnih pupoljaka, koji se „resetuju“ nakon nedelju ili dve.