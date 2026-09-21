Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Holesterol može privremeno da poraste tokom brzog mršavljenja, ali trajno povišen LDL ne treba pripisivati gubitku kilograma bez provere drugih mogućih uzroka

Slušaj vest

Gubitak težine se uglavnom povezuje sa boljim metaboličkim zdravljem, pa povećanje LDL holesterola tokom mršavljenja može biti zbunjujuće. Ipak, istraživanja pokazuju da nivo holesterola kod nekih ljudi može privremeno porasti tokom aktivnog ili brzog gubitka težine, a zatim se ponovo smanjiti kada se telesna težina stabilizuje.

Zašto holesterol može porasti?

Jedno od mogućih objašnjenja je način na koji telo koristi uskladištene masti. Kada brzo gubite težinu, organizam razgrađuje masno tkivo kako bi dobio energiju, a sa njim se u krvotok mogu osloboditi i zalihe holesterola.

Jedna starija studija pokazala je da je ukupni holesterol najpre opao, a zatim porastao tokom nastavka mršavljenja. Nakon stabilizacije telesne težine, ponovo je zabeležen pad holesterola.

Povećanje holesterola tokom mršavljenja može biti prolazno, posebno ako se kilogrami gube brzo ili uz stroge dijete Foto: Graphic_Gurus/Shutterstock

Brze i restriktivne dijete takođe mogu uticati na lipidni profil. Istraživanja su pokazala da produženi post i veoma nizak unos kalorija mogu kratkotrajno povećati ukupni i LDL holesterol, dok se vrednosti nakon stabilizacije ishrane mogu vratiti.

Keto dijeta može imati drugačiji efekat

Kod nekih ljudi dijete sa veoma malo ugljenih hidrata, uključujući keto dijetu, mogu dovesti do povećanja LDL holesterola. Jedno istraživanje zabeležilo je privremeni porast LDL-a od oko 12 odsto, iako su se neki drugi pokazatelji metaboličkog zdravlja poboljšali.

Zbog toga značajan porast LDL holesterola ne treba automatski pripisati mršavljenju ili smatrati bezopasnim.

Nije važan samo ukupni holesterol

Prilikom procene rezultata važno je pogledati ceo lipidni profil. LDL, HDL i trigliceridi mogu različito reagovati na promene u ishrani, fizičkoj aktivnosti i telesnoj težini.

Ako je analiza urađena tokom brzog mršavljenja, posta ili velike promene u ishrani, lekar može preporučiti ponavljanje testa nakon stabilizacije telesne težine i načina ishrane.

Ako je LDL značajno povišen ili ostaje visok i nakon stabilizacije težine, potrebno je utvrditi uzrok. Visok LDL ne treba automatski pripisivati mršavljenju, jer ulogu mogu imati ishrana, genetika i određena zdravstvena stanja.

Ako je LDL značajno povišen ili ostaje visok i nakon stabilizacije težine, potrebno je utvrditi uzrok Foto: Shutterstock

Kako da zaštitite zdravlje srca tokom mršavljenja?

Preporučuje se postepeno i održivo mršavljenje, uz ishranu bogatu povrćem, voćem, integralnim žitaricama i mahunarkama. Prednost treba dati nezasićenim mastima, dok unos zasićenih i trans-masti treba ograničiti.

Važni su i redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i izbegavanje pušenja. Ako uzimate terapiju za povišen holesterol, ne treba je prekidati bez dogovora sa lekarom.