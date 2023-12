ZNATE LI ŠTA JE "SINDROM PRAZNIČNOG SRCA"? Važno je postaviti ograničenje u OVOJ NAVICI kako vam slavlje ne bi preselo

Sindrom prazničnog srca može biti rezultat veze između prekomerne upotrebe alkohola, visokog stresa i dehidracije - iako može biti složeniji od toga, ukazuje Nacionalna medicinska biblioteka (NLM).

Ovo takođe može imati veze sa načinom na koji alkohol utiče na kardiovaskularni sistem. U članku iz 2017. objavljenom u Alcohol Research: Current Revievs navodi se da alkohol ne dozvoljava srcu da se pumpa na odgovarajući način.

Istraživači iz studije iz jula 2021. godine objavljene u Clinical Autonomic Research-u rekli su da samo male količine alkohola mogu dovesti do „povećanja aktivnosti simpatikusa (stanje poznati kao „bori se ili beži“) i smanjenja parasimpatičke aktivnosti („odmor i varenje“), što dovodi do neravnoteže, a to znači da će otkucaji srca početi da se povećavaju.

Dakle, aritmija može biti rezultat tih stanja, a alkohol je u korenu problema.

Simptomi su aritmija, vrtoglavica, kratak dah

Ovo su neki od simptoma koji prate ovo stanje:

- U jednom trenutku ćete ćaskati sa porodicom, jesti grickalice ili desert a već u narednom možete osetiti kratak dah, bol u grudima, vrtoglavicu ili lupanje srca (osećaj da vam srce kuca brže nego obično) - kaže dr Regina Druz sa Integrativnog kardiološkog centar Long Ajlenda i dodaje da ljudi mogu čak da osećaju vrtoglavicu ili da se onesveste.

Pre slavlja postavite sebi razumna ograničenja

Pošto je alkohol taj koji dovodi do prazničnog srčanog sindroma, potpuno izbegavanje pića je jedini siguran način da se izbegnu ti neprijatni simptomi.

- Važno je napomenuti da je ovaj sindrom češći kod žena i starijih osob, posebno onih sa visokim krvnim pritiskom ili gojaznih, ali se može desiti svakome - kaže dr Druz.

Ona takođe dodaje da ne postoji precizan broj pića koji će dovesti do sindroma "prazničnog srca" jer se tolerancija svakog pojedinca razlikuje.

- Međutim, poznato je da neka ponašanja povećavaju verovatnoću aritmije kada se kombinuju sa alkoholom, kao što je nedovoljna hidratacija ili uživanje u kaloričnoj hrani - primećuje dr Druz.

Njen savet je da postavite razumna ograničenja za ono što ćete jesti i piti pre nego što stignete na praznična okupljanja. Takođe, iako je lako posebuti za čašom vina i li drugog pića u društvu, imajte na umu da je alkohol toksin.

- Ljudi treba da znaju da, kao i kod svakog toksina, prevelika količina alkohola može dovesti do efekata koji su veoma ozbiljni po zdravlje - zaključuje dr Druz.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/health.com)