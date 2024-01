SAMO JEDNO ENERGETSKO PIĆE MESEČNO UNIŠTAVA SAN: Žene u veće riziku od nesanice

Mladi od 18 do 35 godina koji su pili energetsko piće svaki dan spavali su oko pola sata manje od onih koji su ih pili povremeno ili nikako.

- Čak i male količine energetskih napitaka bile su povezane sa lošim kvalitetom sna - rekla je Siri Kaldenbah, vodeći autor studije, iz Inlandet Hospital Trust i dodala:

- Za vreme spavanja i ustajanja, primetili smo znatno jači efekat kod muškaraca u poređenju sa ženama.

Istraživači su pozvali na zabranu prodaje energetskih pića mladima zbog povezanosti sa anksioznošću, stresom i samoubilačkim mislima foto: Shutterstock

Energetska pića obiluju kofeinom i šećerima

Premalo sna je povezano sa nizom ozbiljnih zdravstvenih stanja, uključujući bolesti srca, Alchajmerovu bolest, anksioznost i depresiju.

Energetska pića sadrže prosečno od 150 mg kofeina po litru, kao i šećer.

Istraživači su takođe pozvali na zabranu prodaje energetskih pića mladima u Engleskoj, zbog povezanosti sa anksioznošću, stresom i samoubilačkim mislima.

Prena norveškoj studiji žene su izložene većem riziku od nesanice

Najnovija studija, objavljena u BMJ Open, razmatrala je kako ispijanje energetskih napitaka utiče na san kod mladih ljudi.

Istraživači su anketirali 53.266 norveških studenata, pitajući ih koliko redovno piju piće i koliko dobro spavaju.

Bili su podeljeni u grupe: nikada ili retko ih piju, jedan do tri mesečno, nedeljno, dva do tri puta nedeljno, četiri do šest puta nedeljno ili svaki dan.

Konzumacija bilo kakvih energetskih napitaka povećala je probleme sa spavanjem, pri čemu su muškarci koji piju jedan do tri energetska napitka mesečno bili izloženi 12 odsto većem riziku od nesanice, a žene 19 odsto većem riziku.

Žene koje piju energetske napitke imaju 24 odsto veću verovatnoća da će se probuditi noću foto: Shutterstock

Preko 50 odsto veća verovatnoća da će san biti kraći od 6 sati

Muškarci koji su pili dva ili tri pića nedeljno imali su 35 odsto veće šanse da odu na spavanje posle ponoći. Takođe, za 52 odsto je veća verovatnoća da će spavati manje od šest sati i 60 odsto veća verovatnoća da će se probuditi noću od onih koji ih nisu pili ili su ih retko pili.

Žene koje su prijavile isti unos ovih napitaka imale su 20 posto veće šanse da odu na spavanje posle ponoći. Za njih je 58 odsto veća verovatnoća da će spavati manje od šest sati i 24 odsto veća verovatnoća da će se probuditi noću.

Prema sajtu Nacionalne zdravstvene službe (NHS) ovo su najlešći znaci koji ukazuju na nesanicu: teško vam je da zaspite

budite se nekoliko puta tokom noći

ležite budni tokom noći

probuditi se rano i ne možete ponovo da zaspite

osećate umorno nakon buđenja

teško vam je da dremnete tokom dana iako ste umorni

osećate se umorno i razdražljivo tokom dana

teško se koncentrišete tokom dana jer ste umorni

