7 NAVIKA KOJE DOVODE DO OPADANJA KOSE: Proverite da li preterujete sa OVOM HRANOM

Hrana je naš glavni izvor energije i stoga ne samo da ima direktan uticaj na naše raspoloženje, organizam i prevenciju bolesti, već je u velikoj meri odgovorna i za zdravlje naše kose. Ove navike u ishrani mogu dovesti do pojačanog gubitka kose.

Višak vitamina A

Imati višak bilo čega je loše, pa ni vitamini nisu izuzetak. Vitamin A je neophodan za zdravu kosu i oči, međutim, njegov višak može doprineti njegovom gubitku. Namirnice bogate ovim vitaminom su: jetra, jaja, riba, mlečni proizvodi, mango, slatki krompir (batat) i dr.

Previše pržene ili masne hrane

Postoji veza između masti koje se nalaze u prženoj hrani i povećanja nivoa dihidrotestosterona i testosterona, hormona koji dovode do ćelavosti kod muškaraca i žena. Pržena ili masna hrana koja ne sadrži zdrave masti doprinosi gubitku kose. Takođe, kada konzumirate hranu kuvanu na visokoj temperaturi, povećavate oksidativni stres u telu, što dovodi do upale koja na kraju dovodi do gubitka kose.

Hrana sa visokim nivoom žive Neke vrste ribe kao što su skuša, sabljarka i tuna sadrže visok nivo žive. Visok nivo žive povezan je sa gubitkom kose. Zato birajte male plave ribe poput sardina.

foto: Shutterstock

Hrana sa malo proteina

Proteini sadrže aminokiseline važne za rast kose. Folikulima kose je potrebno stalno snabdevanje proteinima da bi rasli i pravilno funkcionisali. Njihov nedostatak dovodi do stanjivanja, gubitka i lomljivosti kose.

Hrana sa visokim glikemijskim indeksom i bogata šećerima

Hrana sa visokim glikemijskim indeksom se previše lako razlaže na šećer. Ovaj povećani šećer povećava insulin i androgen u telu, što negativno utiče na zdravlje kose. Takođe, konzumiranje visokog nivoa prerađenog šećera dovodi do povećanja insulina, koji sužava folikule dlake, što zauzvrat dovodi do ranog gubitka kose. Najbolje je izbegavati pekarske proizvode i prerađenu hranu što je više moguće.

foto: Shutterstock

Nizak unos cinka i gvožđa

Cink i gvožđe pomažu u stvaranju keratina, koji je neophodan za zdravlje i rast kose. Nizak unos ovih hranljivih materija negativno utiče na kosu. Cink je esencijalni mineral koji naše telo ne može da proizvede samon i moramo ga unositi u odgovarajućoj količini kroz ishranu. Namirnice bogate cinkom su meso, mahunarke, semenke, orasi, jaja, kinoa, ovas i crna čokolada. Nedostatak gvožđa u ishrani može dovesti do anemije, što ometa snabdevanje folikulima hranljivih materija i dovodi do prekida ciklusa rasta kose.

Nedostatak kalcijuma Kalcijum takođe igra važnu ulogu u održavanju zdrave i sjajne kose pa njegov nedostatak dovodi do gubitka i proređivanja kose. U hrani ćete ga naći u spanaću, kelju, brokoliju, bademima, slanutku i, naravno, u mlečnim proizvodima.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/zivim.gloria.hr)