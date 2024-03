5 simptoma koji ukazuju na nedostatak cinka: Možete ga nadoknaditi iz ovih namirnica

Cink je esencijalni mineral koji ima veoma važnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja. To je jedan od ključnih minerala potrebnih za normalno funkcionisanje tela i imunog sistema i nalazi se u gotovo svakoj ćeliji tela. Iako je cink prisutan u telu u malim količinama, ima širok spektar funkcija važnih za naše telo.

Ako primetite da se osećate bolesno ili imate druge probleme, možda ne dobijate dovoljno cinka. Ovo su najčešći pokazatelji nedostatka cinka u telu.

Oslabljen imunitet

Cink igra ključnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema, a nedostatak cinka može dovesti do raznih infekcija, sporog zarastanja rana i povećane podložnosti bolestima, prenosi Health Shots.

Gubitak apetita

Jedan od ranih znakova nedostatka cinka je smanjenje apetita. Gubitak apetita može dovesti do nenamernog gubitka težine i pothranjenosti ako se ne otkrije i ne leči na vreme.

Gubitak kose

Nedostatak cinka može dovesti do proređivanja kose, a u nekim slučajevima i do povećanog gubitka kose. To se dešava jer je cink neophodan za održavanje zdravih folikula dlake i stimulisanje rasta kose.

Problemi sa kožom

Nedovoljna količina cinka u organizmu može izazvati razne probleme kože, kao što su suvoća, osip, akne ili čak ekcem. Odgovarajući nivoi cinka pomažu da se to spreči tako što pomaže u održavanju integriteta kože.

Loša kognitivna funkcija

Cink je važan neurotransmiter u telu i upravo zbog toga nedostatak cinka može negativno uticati na kognitivne sposobnosti. Simptomi mogu uključivati poteškoće u koncentraciji, probleme sa pamćenjem i promene ponašanja.

Iz kojih namirnica možete dobiti cink? Cink može da se nađe u crvenom mesu (teletina, svinjetina, jagnjetina) kikirikiju, pasulju i morskoj hrani, integralnim žitaricama, u žumancetu, pivskom kvascu, džigerici, semenkama suncokreta i bundevi, navodi magazin Healthline. Neka istraživanja su pokazala da ishrana koja uključuje cink snižava učestalost respitarornih infekcija.

Prenela: O.M.

(izvor: healthshots.com/kurir.rs)