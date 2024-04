Počela je sezona krpelja: Evo koji simptomi otkrivaju da vas je ujeo zaražen parazit i gde to možete da proverite

Sa dolaskom prvih toplih dana pojavili su se i krpelji, čiji ubod na koži može da prođe bez posledica, ali može i da prenese Lajmsku bolest. Krpelj je sitan parazit koji živi u bujnom zelenilu i visokoj travi, i u prirodi je aktivan od ranog proleća do kasne jeseni.

Koliko je krpelja u Srbiji zaraženo i koliko njih su potencijalni prenosioci Lajmske bolesti ne postoje precizni podaci. Istraživanja rađena za Beograd pokazala su da je jedna trećina krpelja zarazna, odnosno da mogu da prenesu tu bolest. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u Srbiji se godišnje u proseku prijavi oko 800 obolelih od Lajmske bolesti u svim starosnim kategorijama.

Krpelji su prisutni od ranog proleća do kasne jeseni, a najaktivniji su u maju i junu

Krpelji borave na šumovitim područjima i na neobrađenoj vegetaciji, ali i uz polja, u baštama, živim ogradama i slično. Prisutni su od ranog proleća do kasne jeseni, a najaktivniji su u maju i junu. Hrane se krvlju ljudi i mnogih životinja, a ukoliko su zaraženi, prenose uzročnika zarazne bolesti vreme hranjenja, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Krpelj mora da bude prisutan na koži bar 48 sati da bi došlo do infekcije. Krpelji se uglavnom nalaze na niskoj vegetaciji, do visine od jednog metra, a svojim usnim delom se zakače na životinje i ljude koji tuda prolaze. Sisaju krv dva do sedam dana pre nego što ponovo padnu na vegetaciju. Rizik od infekcije je veći što je boravak krpelja na telu duži. Ubod insekta je bezbolan, a mesto uboda ne boli i ne svrbi, navodi "Batut".