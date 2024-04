Promene boje na zubima koje ne smete ignorisati: Jedna je posebno opasna jer ukazuje na unutrašnje krvarenje

Žuti zubi su najčešće posledica ispijanja obojenih napitaka

Zubi prirodno postaju žuti sa godinama, jer se bela gleđ na površini zuba vremenom istroši, otkrivajući žuto jezgro ispod.

- Žućkasti zubi bi mogli da znače da morate dodatno da vodite računa o oralnoj higijeni tako što ćete ih čistiti koncem, četkati i redovno odlaziti kod zubara. Takođe, čaj, kafa i drugi obojeni napici mogu da dovedu do pojave žutih zuba - rekao je dr Kaled Kasem, stomatolog.

Ljubičasta boja ukazuje na unutrašnja krvarenja Ljubičasti zubi mogu biti posledica ispijanja crnog vina ili konzumiranja tamnog voća, ali i traume zuba. Padovi, saobraćajne nesreće ili sportske povrede mogu uzrokovati da zubi izgledaju ljubičasti. U ovom slučaju svakako potražite pomoć stomatologa jer bi ljubičasta boja zuba nakon nezgode mogla biti znak unutrašnjeg krvarenja - upozorio je on.

foto: Shutterstock

Siv zub znači da je karijes u poodmakloj fazi

Zubi ponekad mogu imati sivkast izgled zbog materijala koji se koristi za popunjavanje karijesa. Međutim, siva boja može ukazivati da je došlo do oštećenja nerva. S druge strane, bilo koji deo zuba koji je postao crn ukazuje na karijes.

- Ova promena boje, nažalost, znači da su vam zubi u poodmakloj fazi karijesa. Ako to zanemarite, moglo bi da dovede do ozbiljnijih stomatoloških problema, što bi na kraju rezultira gubitkom zuba - upozovara dr Kasem.

Crna boja zuba ukazuje na odmakle faze propadanja

Prisustvo crne boje u zubima jer to ukazuje na „visok nivo propadanja“, rekao je dr Kaled.

- Ova promena boje, nažalost, znači da su vaši zubi u poodmakloj fazi propadanja. Ako ovo ignorišete, to bi moglo dovesti do ozbiljnijih problema sa zubima, što na kraju dovodi do njegovog gubitka - upozorio je on.

foto: Shutterstock

Ostali znaci karijesa Drugi upečatljivi znaci karijesa uključuju zubobolju, osetljivost desni i pojavu infekcije. Kada se karijes uoči rano, redovnim odlaskom kod zubara, obično ga možete zaustaviti i sačuvati zub. Ali ako je karijes ozbiljan, možda će vam biti potrebno lečenje kanala korena ili uklanjanje zuba.

Prenela: O.M.

(izvor: The Sun/Zdravlje Kurir)