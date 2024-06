Prljave glave tuša sadrže opasne bakterije: Ako ih ne čistite redovno rizikujete da dobijete ozbiljne bolesti

Prljave glave tuša mogu da sadrže četiri vrste bakterija koje mogu izazvati različite zdravstvene probleme

Takođe su pronašli bakteriju malasseziastricta, koja dovodi do infekcija skalpa, kao i pseudomonas aeruginosa, što može dovesti do infekcija uha.

Vodoinstalaterski stručnjak, Piter Klejton, dodao je da nije važno samo očistiti glavu tuša iz zdravstvenih razloga, već čišćenjem poboljšavate i kvalitet tuša.

- Nagomilavanje kamenca na glavi tuša može ometati protok vode i dovesti do lošeg i nezadovoljavajućeg iskustva tuširanja. To posebno važi za one koji žive u područjima sa tvrdom vodom zbog visokog sadržaja minerala, rekao je on.