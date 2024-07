Da li srce može da bude starije od nas? Odgovor zna kardiolog koji otkriva kako se to meri

Da li srce može da bude starije od nas zavisi od toga da li može da podmiri osnovne metaboličke potrebe kod čoveka, ono za šta je fiziološki predodređeno, kaže na Instagamu kardiolog dr Svetislav Mališić.

- To znači da može pumpa krv do svakog organa da bi čovek mogao da funkcioniše normalno. Naravno, to se ne dešava kod hroničnih srčanih bolesnika. Imamo jako mlade pacijente koji imaju srčanu slabost. Nije to srce toliko mlado kao što je mlad taj pacijent. Zašto? Zato što je njegovo srce slabo i bolesno. U tom slučaju možemo da kažemo da to srce nije baš toliko mlado koliko je mlad pacijent - kaže doktor.