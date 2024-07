Da li vas bole kosti na promenu vremena? Doktor otkriva kako da ih najbolje čuvate

Bol u zglobovima često povezujemo sa starijim osobama i artritisom, ali može da se javi i kod mladih usled povreda, sportskih aktivnosti ili ponovljenih napora. Najčešće vrste artritisa su osteoartritis, reumatoidni, psorijatični, giht, reaktivni koji se javlja kao reakcija na infekciju u drugom delu tela i juvenilni idiopatski artritis koji se javlja kod dece i adolescenata. Bol u donjem delu leđa je, međutim, najčešći bol koji se odnosi na zglobove.

Bol u donjem delu leđa je najveći uzrok invaliditeta kod svih uzrasta, a razlog tome je što ih stalno koristimo. Ne odmaraju se čak i dok sedite ili se opuštate. Na pauzi su samo dok spavate, mada i tada mogu da budu u neprirodnom položaju, što može da izazove bol. Doktor naglašava da je tek nedavno shvaćeno koliko je briga o leđima važna za dugovečnost.

Uticaj posla

Vrsta posla koju obavljate ima veliki uticaj na zglobove. Ako je u pitanju fizički težak posao, kao što je podizanje tereta, u riziku ste od povreda. S druge strane, previše sedenja takođe može da bude problematično.

- Mišićno-skeletni sistem se sastoji od kostiju i zglobova koji se mogu oštetiti ponovljenim pokretima, kao i mišića koji štite kosti. Ako ne koristite mišiće, oni će atrofirati i uzrokovati bolove i ograničenje pokreta . Nedostatak kretanja oštećuje mišiće, dok previše kretanja može da dovede do značajnih promena u kostima. Dakle, potrebno je pronaći ravnotežu - savetuje doktor.

sedenje dovodi do atrofije

Zašto je težina važna

Studije pokazuju da smanjenje težine smanjuje rizik od mišićno-skeletnih poremećaja, posebno osteoartritisa u kukovima i kolenima. Postoje uzroci bola u zglobovima koje ne možemo da kontrolišemo, kao što su reumatoidni artritis ili psorijatični artritis, ali možemo da utičemo na svoju težinu, dodaje dr Sing.

Zdrav pokret

Posledice sedelačkog načina života možete da ublažite uz relativno malu količinu aktivnosti. Čak je i hodanje korisno. Da bi bilo efikasno, potrebno je da se blago poveća puls, odnosno srčana frekvencija.

- S obzirom na to da profesionalni život zahteva sve više sedanja, mnogi ljudi pokušavaju da to nadoknade to ekstremnim vežbanjem. Nikada ne bih odvratio ljude od fizičke aktivnosti, ali previše bilo čega može da bude loše, pa treba preduzeti mere opreza. Svojim pacijentima preporučujem da počnu sa uključivanjem vežbanja u svakodnevni život što je više moguće - objašnjva doktor.