Četiri načina na koje stres šteti telu: Šta se dešava sa imunitetom, srcem, mentalnim zdravljem?

Međutim, ono čega mnogi od nas nisu svesni je kako stres može da izazove pustoš u našem organizmu, ponekad ostavljajući naša tela u malom neredu na duge staze.

Dugi sati provedeni na poslu i naporni zadaci mogu napraviti više štete od same glavobolje. Nova studija je otkrila da stres može oštetiti vaše srce i povećati rizik od srčanih bolesti.

Kada pogledate koliko stresa ljudi doživljavaju na poslu, ovo je ogroman problem. Prema Upravi za zdravlje i bezbednost, stres je sada jedan od najčešćih uzroka dugotrajnog bolovanja na poslu.

Pod stresom na poslu možete udvostručiti rizik od razvoja potencijalno fatalnog nepravilnog otkucaja srca foto: Shutterstock

Evo nekih od načina na koje stres uništava vaše telo:

Srce

Pod stresom na poslu možete udvostručiti rizik od razvoja potencijalno fatalnog nepravilnog otkucaja srca.

Naučnici sa Univerziteta Laval u Kvebeku, Kanada, otkrili su da ljudi koji naporno rade i ne uživaju u svom poslu imaju veću vjerovatnoću da razviju atrijalnu fibrilaciju - obično poznatu kao atrijalna fibrilacija. Zajedno, ovi faktori su bili povezani sa 97 odsto većim rizikom od razvoja atrijalne fibrilacije u poređenju sa radnicima koji nisu bili izloženi stresu.

Poslovi sa visokim stresom čine da mladi radnici dvostruko više pate od velike depresije foto: Shutterstock

Mozak

Očigledno je da stres u bilo kom okruženju može uticati na mozak. U stvari, britanska studija je otkrila da poslovi sa visokim stresom čine da mladi radnici dvostruko više pate od velike depresije.

Otprilike svaki šesti Britanac pati od depresije, a žene imaju dvostruko veće šanse da imaju problema sa mentalnim zdravljem. To je najčešći problem mentalnog zdravlja kod starijih ljudi, sa oko 22 odsto muškaraca i 28 odsto žena starosti 65 ili više godina.

Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu utvrdili su značajan porast slučajeva velikog depresivnog poremećaja kod ljudi koji obavljaju veoma zahtevne poslove, od čega pati 14 odsto žena i 10 odsto muškaraca.

Stres slabi imunitet i može učiniti podložnijim bolestima foto: Shutterstock

Imunitet

Da li ste ikada primetili kako se čini da se stresna nedelja na poslu poklapa sa prehladom? Ispostavilo se da vas stres može učiniti podložnijim bolestima.

Studija sa Univerziteta Viskonsin-Medison, objavljena u Proceedings of the National Academi of Sciences, otkrila je da hronični stres može potkopati našu imunološku odbranu.

To je zato što kada ste pod stresom, vaše telo oslobađa kortizol – koji u malim dozama zapravo može pomoći u upravljanju stresom. Međutim, kada stres postane dugotrajan problem, ovi povišeni nivoi kortizola mogu potisnuti efikasnost imunog sistema.

To znači da je sposobnost vašeg tela da se bori protiv infekcija ugrožena, što vas čini sklonijim prehladama, gripu ili ozbiljnijim bolestima.

Istraživanje objavljeno 2006. pokazalo je da je ovaj efekat povezan sa upalom izazvanom stresom. Hronični stres može dovesti do stanja trajne upale, koja ne samo da slabi vaš imuni sistem već i narušava njegovu normalnu funkciju.

