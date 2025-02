Ipak, istraživanja pokazuju da povremeni post može da donese pozitivne rezultate. Studija objavljena u časopisu The Journal of Nutrition, Health and Aging pokazala je da ovaj način ishrane kod osoba starijih od 40 godina s viškom kilograma dovodi do većeg gubitka težine, smanjenja BMI-a i masnih naslaga u poređenju s klasičnom ishranom, dodaje.