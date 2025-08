Slaba pokretljivost ili ukočenost u kukovima je česta tegoba, posebno kod ljudi koji se slabije kreću . Iako se na prvi pogled čini kao lokalni problem, nefleksibilni kukovi mogu da utiču na čitavo telo – od bola u donjem delu leđa do lošeg držanja i smanjene stabilnosti, kaže dr Naušad Husain, ortoped i šef odeljenja u bolnici K. Dž. Somaja u Mumbaju.

- Kukovi imaju ključnu ulogu u stabilnosti i kretanju, pa kad im pokretljivost oslabi, to se odražava i na kičmu, kolena, vrat i celokupno držanje - dodaje doktor.

Kako sedelački način života doprinosi ukočenosti

- Bez kretanja i redovnog istezanja, dolazi do ograničenja pokreta, bola u leđima i pogoršanja držanja - naglašava.

Jedno istraživanje objavljeno 2021. godine u časopisu Musculoskeletal Science and Practice pokazalo je da ljudi koji duže sede i manje se kreću imaju znatno manju fleksibilnost u kukovima . Korišćen je tzv. modifikovani Tomas test na 144 ispitanika, kojim se meri koliko se kuk može pasivno istegnuti. Rezultati su pokazali da su fizički aktivni ljudi, koji su manje sedeli, imali u proseku čak šest stepeni veću pokretljivost u kukovima.

Najefikasnije vežbe za opuštanje kukova

Samo 10 do 15 minuta ovih vežbi dnevno može da donese vidljive rezultate već za nekoliko nedelja, sugeriše dr Husain.

Može li bolje stanje kukova da poboljša fizičke performanse?

Bez obzira na to da li ste sportista ili samo želite da se lakše krećete, veća fleksibilnost u kukovima može da unapredi čitav način kretanja.

Kada možemo da očekujemo prve rezultate?

Uz redovno vežbanje – 10 do 15 minuta dnevno, pet do šest dana u nedelji – većina ljudi primećuje poboljšanje posle dve do četiri nedelje.