Slušaj vest

Unutrašnji biološki sat reguliše sve, od sna i metabolizma do raspoloženja i kognitivnih funkcija.

Šta je cirkadijalni ritam?

Drugim rečima, u pitanju je unutrašnji biološki sat koji reguliše ciklične procese u organizmu u periodima od približno 24 sata. Termin potiče od latinskih reči circa (oko) i diem (dan), što doslovno znači „oko dana“.

Osim što je posledica spoljašnjih faktora poput svetlosti i tame, ova vrsta ritma je kodirana duboko u našoj DNK, funkcionišući kao centralni regulator brojnih fizioloških funkcija.

Ovaj unutrašnji sat, mehanizam upravlja nizom važnih telesnih procesa, od regulacije telesne temperature i krvnog pritiska, preko lučenja hormona poput melatonina i kortizola, pa sve do varijacija u moždanoj aktivnosti i nivou energije.

Glavni „dirigent“ cirkadijalnog ritma nalazi se u hipotalamusu, u delu mozga zvanom suprahijazmatično jezgro (SCN), koje se ponaša kao glavni časovnik tela, sinhronišući ostale periferne satove u različitim organima.

Iako se ovaj “sat“ samostalno generiše, on se “fino podešava“ pomoću spoljašnjih signala, najviše kroz svetlosne cikluse dana i noći. Kada ovaj precizni sistem funkcioniše usklađeno, telo i um deluju skladno. Kada je pak poremećen, narušava se celokupna fiziološka i psihološka ravnoteža.

dnevni ritmovi spavanja shutterstock_2097741598.jpg
Iako se ovaj „sat“ sam pokreće, podešava ga spoljašnja svetlost, posebno smena dana i noći Foto: Shutterstock

Zašto je cirkadijalni ritam važan za zdravlje?

Može predstavljati temelj dugoročnog zdravlja, jer omogućava telu da optimalno funkcioniše u skladu sa prirodnim ciklusima, te obezbeđuje ritmičku harmoniju između organa, hormona, metabolizma i ponašanja. Pravilna sinhronizacija unutrašnjeg sata sa spoljašnjim uslovima doprinosi vitalnosti i prevenciji brojnih bolesti.

  • San postaje dublji i regenerativniji, omogućavajući mozgu da se odmori, a telu da se oporavi.
  • Metabolizam funkcioniše preciznije, čime se olakšava održavanje zdrave telesne težine i kontrola šećera u krvi.
  • Lučenje melatonina, kortizola, insulina i leptina odvija se u optimalnim vremenskim okvirima, što stabilizuje energiju i apetit.
  • Imuni sistem jača, a otpornost na upale i infekcije raste.

Narušen ritam, s druge strane, može imati ozbiljne posledice:

  • Hronična iscrpljenost i nesanica
  • Povećana sklonost depresiji i anksioznosti
  • Disregulacija apetita i gojenje
  • Hiperinsulinemija i rizik od dijabetesa tipa 2
  • Kognitivne disfunkcije, pad koncentracije i gubitak memorije

Radi se o sistemu koji je mnogo više od samo rutine spavanja, već predstavlja osnovni biološki okvir koji omogućava da se organizam regeneriše, funkcioniše efikasno i održi zdravlje na duže staze. Iz tog razloga, njegovo očuvanje bi trebalo da bude prioritet svakog čoveka, a naročito u eri digitalnih distrakcija i poremećenih životnih navika.

shutterstock_1685174491.jpg
Hormoni poput melatonina i insulina luče se u pravo vreme, što reguliše energiju i apetit Foto: Shutterstock

Koji su glavni faktori koji utiču na biološki sat?

  • Genetika i individualne razlike- Naši geni diktiraju da li smo „jutarnji“ ili „večernji“ tip. Polimorfizmi u genima CLOCK, PER i CRY određuju prirodni tempo našeg biološkog sata. Zato ne treba slepo slediti tuđe rutine, već pronaći sopstvene.
  • Prirodna svetlost i tamni ciklusi - Izlaganje prirodnoj svetlosti ujutru i izbegavanje veštačkog svetla uveče direktno utiču na sintezu melatonina, hormona sna. Oči su, u ovom kontekstu, više od organa vida, jer prenose signal telu kada da se budi i kada da odmara.
  • Hormoni – melatonin i kortizol - Melatonin, hormon mraka, šalje signal telu da je vreme za odmor. Nasuprot njemu, kortizol dostiže svoj vrhunac ujutru, pokrećući nas u novi dan. Disbalans ova dva hormona može ozbiljno poremetiti ceo telesni sistem.
  • Fizička aktivnost - Jutarnji treninzi stimulišu budnost, dok večernji mogu odložiti san. Prava mera i pravi trenutak su ključni.
  • Hrana i vreme obroka - Obroci nisu samo izvor energije, već i moćni sinhronizatori biološkog sata. Ishrana kasno uveče ili prečesta konzumacija visokokalorične hrane može dezorijentisati organizam i poremetiti metabolizam.
  • Stres i mentalno stanje - Hronični stres menja prirodne oscilacije kortizola, što vodi u nesanicu, anksioznost i metaboličke poremećaje. Umirivanje nervnog sistema kroz relaksacione tehnike doprinosi obnovi cirkadijalnog ritma.
nulta dijeta shutterstock_1027820371.jpg
Obroci nisu samo izvor energije, već i moćni sinhronizatori biološkog sata Foto: Shutterstock

Koji faktori remete cirkadijalni ritam?

  • Rad u smenama - Ovakav rad potire prirodnu razliku između dana i noći, izazivajući ozbiljne posledice po zdravlje. Telo ne zna kada da spava, a kada da vari hranu, što rezultira hroničnim umorom i slabijim imunitetom.
  • Korišćenje ekrana pre spavanja - Plava svetlost sa telefona i računara blokira lučenje melatonina. Čak i kratka izloženost može odložiti san za satima, te digitalna disciplina postaje nužnost.
  • Putovanja i “jet-leg“ - Brze promene vremenskih zona dezorijentišu unutrašnji sat čoveka. “Jet-leg“ se najbolje opisuje kao privremeni poremećaj neurohormonalne ravnoteže.
  • Nepravilne navike u ishrani i spavanju - Kasni obroci, preskakanje doručka i neredovan san ometaju sinhronizaciju unutrašnjih ritmova. Telo ne voli nepredvidivost, već traži doslednost.
noćna glad shutterstock_435857179.jpg
Kasni obroci mogu poremetiti cirkadijalni ritam i negativno uticati na varenje, san i metabolizam Foto: Shutterstock

Koje su posledice narušenog cirkadijalnog ritma?

Narušen ritam je mnogo više od loše prospavane noći. On predstavlja duboku disfunkciju telesne homeostaze koja može imati velike posledice po fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.

Kada unutrašnji sat izgubi svoju preciznost, organizam ulazi u stanje hroničnog disbalansa koje utiče na sve nivoe funkcionisanja.

  • Nesanica i nekvalitetan san

Jedna od prvih i najčešćih posledica je poremećaj sna. Osobe sa disbalansom cirkadijalnog ritma često teško zaspe, bude se tokom noći ili se bude rano bez osećaja odmora. San postaje površan, a faza dubokog sna, koja je ključna za regeneraciju, biva značajno skraćena. Hronična nesanica vodi ka iscrpljenosti, razdražljivosti i smanjenoj otpornosti na stres.

  • Insulinska rezistencija i poremećaj glikemije

Cirkadijalni ritam direktno utiče na način na koji telo procesira glukozu. Kada je narušen, dolazi do oslabljene osetljivosti na insulin, čime se povećava rizik od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2.

Naročito je opasno unošenje hrane u kasnim večernjim satima, kada je prirodna insulinska funkcija već snižena.

  • Hronična upala

Neravnoteža u cirkadijalnim ciklusima dovodi do pojačane inflamacije na ćelijskom nivou. Hronični inflamatorni procesi su poznati uzroci mnogih bolesti, uključujući artritis, bolesti srca, neurodegenerativna stanja, pa čak i karcinom. Osim toga, poremećaji ovog ritma utiču i na funkciju gena odgovornih za upalne procese.

reumatoidni-artritis-shutterstock-1151434979.jpg
Hronični inflamatorni procesi su poznati uzroci mnogih bolesti, uključujući artritis Foto: Shutterstock

  • Disbalans polnih hormona

Hormonalna oscilacija, naročito kod žena, često je povezana sa nepravilnim obrascima sna i drugim poremećajima koji mogu izazvati disbalans estrogena, progesterona i testosterona.

To dovodi do problema sa plodnošću, neredovnih ciklusa, pojačane PMS simptomatike, ali i smanjene seksualne želje i opšte hormonske destabilizacije.

  • Pad kognitivnih sposobnosti

Kada je ritam tela narušen, mozak ne funkcioniše optimalno. Fokus, memorija i sposobnost donošenja odluka opadaju, a dugoročno se povećava rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmera i Parkinsonove bolesti.

Nedostatak sna i hronična disfunkcija ritma usporavaju neuroplastičnost i regeneraciju moždanog tkiva.

  • Emocionalna nestabilnost i mentalni disbalans

Mentalno zdravlje je neraskidivo povezano sa biološkim ritmovima, pa su tako depresija, anksioznost, razdražljivost i emocionalna preosetljivost često posledica hroničnog poremećaja ritma. Lučenje serotonina i dopamina zavisi od pravilnog funkcionisanja cirkadijalnog sistema.

Ove posledice ne dolaze odjednom. One se gomilaju tiho, gotovo neprimetno, ali vremenom, iscrpljuju zalihe energije, narušavaju vitalnost i ubrzavaju biološko starenje. Prepoznavanje i pravovremeno “nameštanje“ cirkadijalnog ritma može biti ključno za dugoročno očuvanje zdravlja i životne snage.

depresija shutterstock_2458873197.jpg
Mentalno zdravlje je neraskidivo povezano sa biološkim ritmovim Foto: Shutterstock

Kako je cirkadijalni ritam (telesni sat) povezan sa nekim hroničnim stanjima?

  • Povezanost cirkadijalnog ritma sa depresijom i anksioznošću - Poremećen san direktno utiče na neurohemiju mozga jer serotonin, dopamin i GABA ne funkcionišu optimalno. Posledica je često osećaj bezvoljnosti, anksioznost i loše raspoloženje.
  • Veza sa dijabetesom i gojaznošću - Neredovni obroci i noćne aktivnosti usporavaju metabolizam i povećavaju rezistenciju na insulin. Telo ulazi u režim “štednje“, gde počinje da skladišti, umesto da troši.
  • Uticaj cirkadijalnog ritma i kardiovaskularnog zdravlja - Krvni pritisak i broj otkucaja srca osciliraju u skladu sa ritmom, što može dovesti do povećanog rizika od hipertenzije, aritmija i infarkta.

Kako uskladiti cirkadijalni ritam?

Uspostavljanje rutine spavanja i buđenja

Buđenje i odlazak na spavanje u isto vreme svakog dana stvara stabilnost. Poznato je da je konzistentnost moćan regulator hormona.

  • Izlaganje prirodnom svetlu

Izlaganje prirodnoj svetlosti kao što je jutarnje sunce, stimuliše lučenje serotonina i pomaže uspostavljanje dnevnog ritma. Deset minuta bez naočara i mobilnog telefona mnogo znače.

budjenje-shutterstock-604436480.jpg
Jutarnje sunce podstiče lučenje serotonina i pomaže telu da uskladi dnevni ritam Foto: Shutterstock

  • Večernji rituali i digitalna higijena

Topla kupka, knjiga, lagana meditacija i naravno isključen ekran barem sat vremena pre spavanja je način da se telo adekvatno pripremi za kvalitetan san.

  • Ishrana u pravo vreme

Preporuka je da prvi obrok bude unutar 90 minuta od buđenja, a poslednji najkasnije do 19h. Telo se tada fokusira na regeneraciju, a ne na varenje.

  • Vežbanje i fizička aktivnost

Vežbanje pokreće hormone, ubrzava cirkulaciju i poboljšava raspoloženje. Svakako, izbegavajte večernje kardio treninge jer oni mogu uticati ili odložiti san.

  • Zdrav egoizam kao ključ za održavanje hormonskog balansa

Postavljanje granica, snalaženje u obavezama i postavljanje prioriteta su od velikog značaja, jer hormonalna stabilnost počinje unutrašnjim mirom.

Izvor: Totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

 Zdravstveni efekti rada u noćnim smenama - Od lošeg psihičkog zdravlja do infarkta

Ne propustiteZdravljeJedna navika spavanja mogla bi tajno da uništava vaše zdravlje: Velika međunarodna studija otkriva o čemu se radi
nesanica-shutterstock-1228856380.jpg
VestiTestiranje astme zavisi od doba dana i godišnjeg doba: Istraživači sa Kembridža objasnili kada su rezultati najpouzdaniji
shutterstock-2444087141.jpg
ZdravljeDa li ste čuli za "sindrom zalaska sunca"? Javlja se na kraju dana i ukazuje da je ozbiljna bolest već uzela maha
prvi-znaci-demencije-shutterstock-1877565820.jpg
Mentalno zdravljeNOĆ JE ZA SPAVANJE: Premalo sunčeve svetlosti može da izazove PSIHIČKE POREMEĆAJE
profimedia0547456570.jpg