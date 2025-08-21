Slušaj vest

Nedavno istraživanje pokazalo je da joga, posebno u visoko-intenzivnom obliku, značajno poboljšava kvalitet sna više od hodanja, aerobika, vežbi snage ili čak tradicionalnih vežbi opuštanja poput taj čija i či gonga.

Meta-analiza 30 randomizovanih kliničkih studija, u kojima je učestvovalo više od 2.500 ispitanika iz više zemalja sa problemima sna, pokazala je da joga, koja uključuje pokret i kontrolisano disanje, ima najjači efekat na san.

Zašto baš joga?

„Iako se joga na prvi pogled ne doživljava kao napor veće snage, u svom intenzivnijem obliku, kroz sklad pokreta, disanja i fokusa, deluje kao moćan regulator tela i uma. Upravo ta sinergija pomaže u:

  • Smanjenju stresa i anksioznosti
    Regulisanju bioloških ritmova
    Poboljšanju kvaliteta sna kroz opuštanje i smirivanje uma
Pojedine asane su posebno korisne upravo kod nesanice Foto: Shutterstock

Učinci vežbi relaksacije

Dodatna istraživanja potvrđuju da joga, taj či, šetnja ili lagano trčanje takođe značajno pomažu u borbi protiv nesanice. Ovo pokazuje analiza 22 kliničke studije sa više od 1.300 učesnika koji su imali simptome insomnije — praktikovanje joge dovela je do prosečno dva sata dužeg sna i znatno skraćenog vremena za uspavljivanje.

Štaviše, istraživanja su pokazala da taj či poboljšava ukupno trajanje sna, smanjuje buđenje tokom noći i ubrzava uspavljivanje — efekti koji mogu da traju i do dve godine nakon kontinuirane prakse.

Šta poručuju stručnjaci?

Ako vam je san narušen i tražite efikasno rešenje koje ne uključuje lekove, joga je "zlatni standard" među vežbama — lako dostupna, ne previše zahtevna, a izuzetno delotvorna. Uz redovno praktikovanje, možete znatno da poboljšate kvalitet sna i dobrobit, uz minimalne rizike i prateće koristi za telo i um.

Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.kurir.rs 

