Slušaj vest

Predijabetes ne može da se „izleči“ u roku od mesec dana, ali za to vreme može da se započne proces njegovog povlačenja. Stručnjaci naglašavaju da je ovo stanje ozbiljan signal organizma da je vreme za promenu načina života i da je upravo tada moguće sprečiti razvoj dijabetesa tipa 2.

Šta je predijabetes?

Predijabetes je stanje kada su vrednosti šećera u krvi više nego normalno, ali još uvek nedovoljno visoke da bi se postavila dijagnoza dijabetesa tipa 2. To znači glikemija natašte od 100 do 125 mg/dL ili vrednosti HbA1c između 5,7 i 6,4 odsto.

Ovo stanje značajno povećava rizik za razvoj dijabetesa tipa 2, ali i kardiovaskularnih oboljenja. Dobra vest je da je predijabetes, za razliku od dijabetesa, često reverzibilan, naročito ako se otkrije na vreme.

Predijabetes značajno povećava rizik za razvoj dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

- Mesec dana je obično prekratak period da bi se predijabetes potpuno povukao, ali je dovoljno da se nivo šećera u krvi smanji i da se poboljša osetljivost na insulin - objašnjava dr Bhumeš Tjagi, specijalista opšte medicine i interne medicine iz bolnice Shardacare Health City u Noidi.

On dodaje da već i male, ali dosledne promene u ishrani, fizičkoj aktivnosti i načinu života mogu za nekoliko nedelja doneti merljiva poboljšanja. Potpuna reverzija obično zahteva nekoliko meseci kontinuiranog truda. Šta ipak možete da uradite za mesec dana?

Promenite ishranu

Smanjite unos rafinisanih ugljenih hidrata (beli hleb, peciva, testenina), jer naglo podižu šećer u krvi. Umesto toga birajte integralne žitarice (kinoa, integralni pirinač, ovsene pahuljice). Pola tanjira neka čini povrće bez skroba - spanać, brokoli, paprika. Ubacite i nemasne izvore proteina (piletina, riba, tofu, pasulj) i zdrave masti (orašasti plodovi, semenke, maslinovo ulje).

Budite aktivni svakog dana

Fizička aktivnost je prirodan lek za predijabetes. Kombinujte brzu šetnju posle obroka, trening snage 2–3 puta nedeljno (mišići troše glukozu), a dodajte i istezanje ili jogu. Već i 10–15 minuta hoda posle jela može da spusti nivo šećera.

Fizička aktivnost je prirodan lek za predijabete Foto: Shutterstock

Kontrolišite telesnu težinu

Već gubitak od 5-7 odsto telesne težine značajno smanjuje rizik od dijabetesa. Osobi od 70 kilograma to znači gubitak od samo 3-5 kg. Jedite manje porcije, sporije i izbegavajte da jedete pred ekranom.

Pametni međuobroci

Zaboravite na čips i keks, bolji izbor su orašasti plodovi, grčki jogurt, povrće sa humusom ili kuvano jaje.

Pijte dovoljno tečnosti

Umesto sokova i zaslađenih napitaka birajte vodu, biljne čajeve ili vodu sa kriškama voća. Dehidratacija može da poveća šećer u krvi.

Ispravan ritam spavanja

Spavajte 7-9 sati noću. Nedostatak sna povećava kortizol, hormon stresa, koji ometa insulin i podstiče želju za slatkišima. Redovan san pomaže boljoj kontroli glukoze.

Dugotrajan stres pogoršava predijabetes, te probajte da ga stavite pod kontrolu Foto: Shutterstock

Smanjite stres

Dugotrajan stres pogoršava predijabetes. Pomažu tehnike disanja, meditacija, vođenje dnevnika ili jednostavno da odvojite 15 minuta dnevno za ono što volite - čitanje, baštu, slikanje.

Pratite napredak

Vodite evidenciju o ishrani, fizičkoj aktivnosti, težini i vrednostima šećera u krvi. I mali pomaci iz nedelje u nedelju donose veliku motivaciju.