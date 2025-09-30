Kasno večeranje može povećati rizik od gojaznosti i dijabetesa, jer narušava prirodne cirkadijalne ritmove organizma

Slušaj vest

Večera dva do tri sata pre spavanja može biti ključna za regulaciju telesne težine. Stručnjaci savetuju da večerate između 18 i 19 časova, ako planirate spavanje između 21 i 22 časa, kako biste dali telu dovoljno vremena za varenje i smanjili rizik od kasno noćnih grickalica.

Istraživanja pokazuju da konzumiranje većine kalorija ranije u toku dana olakšava gubitak težine. Rani obroci usklađuju se sa cirkadijalnim ritmom tela, prirodnim 24-časovnim ciklusom koji reguliše spavanje, buđenje, telesnu temperaturu, metabolizam i glad.

Kada se ovaj ritam poremeti, povećava se rizik od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Jelo pre spavanja može podići nivo šećera u krvi, insulina i kortizola, što otežava sagorevanje masti i povećava telesnu težinu.

Rano večeranje takođe smanjuje kasno noćne grickalice jer daje telu vremena da vari obrok, a hormoni povezani sa glađu, poput leptina i grelina, stabilizuju se pre spavanja. Studije pokazuju da kasni obroci povećavaju želju za slanom i skrobnom hranom, uz smanjenu energiju i povećanu glad ujutru.

Prednosti ranije večere i praktični saveti

Rani obrok može pomoći i kod povremenog posta, gde 12–14 sati bez jela podstiče ketozu, sagorevanje masti i smanjenje gladi. Ako večerate do 18–19 časova, doručkujte oko 8 časova, čime se ostvaruje period posta od oko 12 sati. Duži postovi od 14 sati povezani su sa boljim raspoloženjem, kvalitetom sna, smanjenjem težine, krvnog pritiska i abdominalne masti kod osoba sa metaboličkim sindromom.

Rana večera takođe smanjuje gastrointestinale simptome poput refluksa jer želudac ima dovoljno vremena da se isprazni pre spavanja. Kasni i teški obroci mogu otežati ulazak u faze oporavljajućeg sna i ometati kvalitet sna.

Pravilan ritam smanjue potrebu za noćnim grickalicama Foto: Shutterstock

Praktični saveti za dosledno ranije večeranje uključuju planiranje obroka unapred, pripremu jednostavnih jela sa nemasnim proteinima, povrćem bez škroba i zdravim mastima poput maslinovog ulja, kontrolu porcija (oko 25–30 odsto dnevnog unosa kalorija) i balans obroka sa proteinima, skrobom, voćem i povrćem. Doslednost je ključna, čak i kada životni ritam može otežati pridržavanje plana.

Zaključak

Pridržavanje ovih saveta pomaže u gubitku težine, smanjenju kasno noćnih grickalica, poboljšava varenje, san i omogućava zdraviji odnos prema hrani. Večera dva do tri sata pre spavanja u skladu je sa cirkadijalnim ritmom, povećava period posta i pomaže u održavanju zdravog načina života.