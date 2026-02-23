Cink je esencijalni element u tragovima koji, iako je potreban u malim količinama, uključen je u funkcionisanje više od tri stotine enzima u telu

Slušaj vest

Cink je esencijalni element u tragovima koji, iako je potreban u malim količinama, uključen je u funkcionisanje više od tri stotine enzima u telu. Neophodan je za skoro sve ključne biološke procese, od sinteze DNK i deobe ćelija do zaštite od oksidativnog stresa. Pošto ljudsko telo nema sposobnost da skladišti značajne rezerve cinka, njegov nivo direktno zavisi od redovnog unosa ishranom i sposobnosti sistema za varenje da ga apsorbuje.

Zbog toga čak i blagi, ali hronični nedostatak može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, dok simptomi često postaju očigledni tek kada su nivoi niski nekoliko meseci.



Procenjuje se da je skoro dve milijarde ljudi širom sveta u riziku od neadekvatnog unosa cinka, što ovaj problem čini globalnim izazovom za javno zdravlje.

Simptomi nedostatka cinka

Lekar opšte prakse će obično posumnjati na nedostatak cinka i uputiti vas na laboratorijsku analizu krvi na osnovu specifične kombinacije simptoma koji se ne mogu lako objasniti drugim stanjima. Među najčešćim upozoravajućim znacima su promene koje utiču na čula i izgled, kao što su:

neobjašnjiv gubitak ukusa i mirisa

smanjen noćni vid

Još jedan važan pokazatelj je oslabljen imuni sistem, što se manifestuje čestim prehladama i infekcijama, i sporim zarastanjem rana, posekotina ili čireva na koži. Problemi sa kožom i kosom su takođe česti razlozi za testiranje i uključuju difuzni gubitak kose (alopeciju), pojavu osipa, posebno oko usta i očiju, i pogoršanje akni.

Osobe sa oboljenima kao što su Kronova bolest, ulcerozni kolitis ili celijakija, imaju znatno veći rizik jer upaljena crevna sluzokoža otežava apsorpciju hranljivih materija Foto: Shutterstock

Gubitak apetita, nagli gubitak težine i hronična dijareja su dodatni simptomi koji mogu ukazivati na značajan nedostatak ovog minerala.

Pored simptoma, lekar će takođe razmotriti da li imate određena medicinska stanja ili životne navike koje vas dovode u rizik.

Ljudi sa bolestima sistema za varenje, kao što su Kronova bolest, ulcerozni kolitis ili celijakija, imaju znatno veći rizik jer upaljena crevna sluzokoža otežava apsorpciju hranljivih materija. Rizik je takođe veći kod ljudi sa hroničnim oboljenjima jetre, kao što su ciroza i bolesti bubrega, jer ova stanja povećavaju gubitak cinka urinom. Pokazalo se da dugotrajni alkoholizam smanjuje apsorpciju i podstiče izlučivanje cinka, zbog čega je nedostatak čest kod ove populacije.

Povećane potrebe za cinkom javljaju se tokom trudnoće i dojenja, brzog rasta u detinjstvu i adolescenciji, kao i kod starijih osoba čija je apsorpcija prirodno smanjena. Vegetarijanci i vegani bi takođe trebalo da budu oprezni, jer je bioraspoloživost cinka iz biljnih izvora niža zbog prisustva fitata, koji ometaju njegovu apsorpciju.

Rezultati analiza

Kada dobijete rezultate laboratorijskih analiza, nivo cinka ćete pronaći u odeljku za elemente u tragovima, a referentne vrednosti mogu se malo razlikovati u zavisnosti od metode analize. Međutim, opšteprihvaćeni raspon za odrasle je 9,0 do 18,0 mikromola po litru (mmol/L), što odgovara približno 60 do 120 mikrograma po decilitru (mg/dL).

Važno je napomenuti da koncentracija cinka u krvnom serumu predstavlja samo mali deo, oko 0,1 procenat, ukupnog cinka u telu. Stoga, normalan rezultat ne isključuje u potpunosti mogućnost blagog nedostatka u tkivima.

Vaš lekar će stoga uvek tumačiti vaš rezultat u kontekstu vaše ukupne kliničke slike i simptoma koje imate.

Nivo cinka prirodno varira tokom dana, pa se za najpreciznije rezultate preporučuje se uzimanje krvi ujutru i na prazan stomak Foto: Shutterstock





Za najtačnije rezultate, preporučuje se uzimanje krvi ujutru i na prazan stomak, jer nivo cinka prirodno varira tokom dana.

Šta znače nizak i visok nivo cinka?

Snižene vrednosti u testu potvrđuju nedostatak, tj. stanje u kojem telo nema dovoljno cinka za optimalno funkcionisanje. Najčešći uzrok je nedovoljan unos hranom, posebno ishrana siromašna crvenim mesom, živinom i morskim plodovima, koji su njegovi najbogatiji izvori. Povećani gubici, kao što su hronična dijareja ili opekotine, takođe mogu brzo iscrpeti telesne rezerve.

Uzimanje određenih lekova, kao što su neki diuretici, može povećati izlučivanje cinka urinom, dok oralni kontraceptivi mogu blago sniziti njegov nivo u krvi. Lečenje se najčešće sprovodi promenom prehrambenih navika i, ako je potrebno, uvođenjem dijetetskih suplemenata pod lekarskim nadzorom.

Vegetarijanci i vegani bi takođe trebalo da budu oprezni, jer je bioraspoloživost cinka iz biljnih izvora niža zbog prisustva fitata, koji ometaju njegovu apsorpciju Foto: Shutterstock

S druge strane, povišeni nivoi, poznati kao toksičnost cinka, mnogo su ređi od nedostatka i gotovo uvek su rezultat nekontrolisane i dugotrajne upotrebe visokih doza suplemenata. Hronično povišeni nivoi cinka su opasni jer ometaju apsorpciju bakra, što može izazvati sekundarnu anemiju i neurološke probleme.

Takođe, prekomerni unos cinka može negativno uticati na nivo „dobrog“ HDL holesterola i izazvati digestivne poremećaje kao što su mučnina, povraćanje i bol u stomaku. U slučaju povišenih nivoa, ključno je odmah prekinuti uzimanje suplemenata i konsultovati lekara.