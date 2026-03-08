Da biste bolje spavali i izbegli dnevni umor, poslednju kafu pijte pre podne, izbegavajte stimulanse pred spavanje i birajte napitke i obroke koji pripremaju telo za odmor

Dobar noćni san je od vitalnog značaja i za vaše fizičko i za mentalno zdravlje, ali postoji niz stvari koje mogu dovesti do nemiranog sna, uključujući i to kada pijete poslednju kafu.

U Srbiji je kafa gotovo ritual - procenjuje se da se godišnje popije oko 5,4 kilograma po stanovniku, što je približno jedna do dve šoljice dnevno po osobi.

Dr Rupi Aujla, lekar Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije, kaže da ne bi trebalo da pijete kafu posle 12 časova. On kaže da bi umesto toga trebalo da razmislite o napitku bez kofeina, kao što je čaj od nane ili kamilice.

Rupi, pritom, upozorava da bi trebalo da proverite da li vaš čaj sadrži kofein pre nego što ga skuvate. Nacionalna zdravstvena služba takođe savetuje da se pre spavanja izbace stimulansi poput kafe.

Govoreći u emisiji "Kako bolje spavati", dr Aulja je rekao da biljni čajevi, poput kamilice, korena valerijane i sladića mogu da doprinesu kvalitetnijem snu, a da je njhovo ispijanje pre svega stvar navike.

Kofein i zeleni čaj mogu poremetiti san

Kada odlazite na spavanje, važno je da svom telu pošaljete jasan signal - na primer, uživanje u šolji čaja od kamilice pomaže u pripremi za odmor. Rupi takođe upozorava da zeleni čaj, iako mnogi smatraju umirujućim, sadrži značajnu količinu kofeina, pa bi napitke sa kofeinom trebalo konzumirati pre 12 časova.

Naglo prekidanje unosa kofeina može negativno uticati na san, zato se njegovo smanjivanje preporučuje postepeno Foto: Shutterstock

- Kofein ima vreme poluraspada između šest i osam sati, tako da ako popijete dupli espreso u 12 časova, i dalje imate espreso u sistemu čak do 20 časova.

Nacionalna zdravstvena služba navodi da efekti kofeina mogu trajati u vašem sistemu i do sedam sati. Kofein je stimulans, što znači da vas čini budnijim. Ali takođe može da poremeti vaš uobičajeni ritam spavanja, što dovodi do problema sa spavanjem, a zatim i do dnevnog umora.

Postepeno uklanjanje kofeina za miran san

Pored kafe, zdravstvena služba preporučuje izbegavanje čaja s kofeinom, energetskih napitaka, gaziranih pića i nekih biljnih lekova. Međutim, savetuje se da se ne prekida konzumiranje kofeina prebrzo kako bi se izbegle glavobolje.

Važno Naglo prekidanje unosa kofeina može negativno uticati na san, zato se njegovo smanjivanje preporučuje postepeno.

Dr Rupi je takođe dao savet za one koji vole da popiju čašu vina pre spavanja. Istakao je da crveno vino ili bilo koji alkohol može da pomogne da brže zaspite, ali upozorava da će kvalitet sna biti značajno narušen - praktično žrtvujete dobar san da biste lakše zaspali.

Umesto toga, preporučuje da večernji obrok bude bogat složenim ugljenim hidratima, poput slatkog krompira, integralnog pirinča, kinoe ili ovsenih pahuljica, koji bi trebalo konzumirati tri do četiri sata pre odlaska na spavanje.