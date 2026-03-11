Simptomi poput trzanja kapaka, grčeva i napetog vrata često se pripisuju stresu, ali mogu ukazivati na nedostatak magnezijuma

Simptomi poput trzanja kapaka, grčeva i napetog vrata često se pripisuju stresu, ali mogu ukazivati na nedostatak magnezijuma, minerala važnog za mišiće, nervni sistem, san i energiju.

Nedostatak magnezijuma, ili hipomagnezijemija, može uključivati simptome kao što su trzanje mišića i visok krvni pritisak ili određenja stanja mentalnog zdravlja, pored ostalih mentalnih i fizičkih znakova. Često ga je teško otkriti sve dok nivoi ne postanu veoma niski.

Ljudi sa dijabetesom, slabom apsorpcijom, hroničnom dijarejom i celijakijom povezuju se sa gubitkom magnezijuma. Osobe sa poremećajem upotrebe alkohola takođe su pod povećanim rizikom od nedostatka.

Nedostatak magnezijuma može biti nedovoljno dijagnostikovan jer se znaci obično ne pojavljuju dok nivoi ne postanu ozbiljno niski.

Ukoliko uzimate magnezijum, obratite pažnju i konsultujte se sa lekarom ukoliko je potrebno da istovremeno uzimate i antibiotike, diuretike, lekove za lečenje osteoporoze, cink, gvožđ Foto: Shutterstock

Trzanje mišića i grčevi

Trzaji, tremori i grčevi u mišićima su znaci (prema pouzdanom izvoru) nedostatka magnezijuma. U retkim slučajevima, nedostatak magnezijuma može izazvati napade ili konvulzije.

Veći protok kalcijuma u nervne ćelije, što previše uzbuđuje ili hiperstimuliše mišićne nerve, može uzrokovati ove simptome.

Nehotični trzaji mišića mogu imati mnoge druge uzroke. Na primer, stres ili prekomerni unos kofeina mogu izazvati nehotične grčeve mišića.

Trzanje mišića takođe može biti neželjeni efekat nekih lekova ili simptom neuromišićne bolesti kao što su:

Jedan sistematski pregled iz 2024. godine otkrio je da suplementacija magnezijumom može koristiti ljudima sa blagom anksioznošću i nesanicom Foto: Profimedia

Uticaj na mentalno zdravlje

Stanja mentalnog zdravlja su još jedan mogući simptom nedostatka magnezijuma. Istraživanja sugerišu da je jedan primer apatija, koju karakteriše mentalna otupelost ili nedostatak emocija.

Sistematski pregled randomizovanih kliničkih ispitivanja iz 2023. godine ukazuje na povezanost između suplementacije magnezijumom i poboljšanja depresije. Nedostatak takođe može doprineti drugim poremećajima raspoloženja.

Jedan sistematski pregled iz 2024. godine otkrio je da suplementacija magnezijumom može koristiti ljudima sa blagom anksioznošću i nesanicom. Međutim, potrebno je više istraživanja.

Osteoporoza

Nedostatak magnezijuma je faktor rizika za osteoporozu. Nedostatak može direktno oslabiti kosti, ali takođe snižava nivo kalcijuma u krvi, koji je glavni gradivni blok vaših kostiju.

Drugi faktori utiču na rizik od razvoja osteoporoze, uključujući:

starenje

nedostatak vežbanja

nizak unos vitamina D i vitamina K ishranom

Nedostatak magnezijuma je faktor rizika za osteoporozu Foto: Shutterstock

Umor i slabost mišića

Opšti umor i specifična mišićna slabost su simptomi nedostatka magnezijuma.

Niski nivoi magnezijuma utiču na višestruke procese u telu, uključujući signalizaciju nerava i nivoe kalijuma u mišićnim ćelijama, što može uzrokovati umor, odnosno slabost.

Visok krvni pritisak

Nedostatak magnezijuma može povećati krvni pritisak i podstaći visok krvni pritisak (hipertenziju), koji je snažan faktor rizika za:

bolesti srca, uključujući srčani udar

moždani udar

bolest bubrega

Iako nedostaju čvrsti dokazi, Uprava za hranu i lekove (FDA) objavila je da nedosledni i neubedljivi dokazi sugerišu povezanost između ishrane sa adekvatnim magnezijumom i smanjenog rizika od visokog krvnog pritiska.

Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA) sugeriše da magnezijum može koristiti ženama sa visokim krvnim pritiskom pre, tokom i nakon trudnoće.

Oralni suplementi magnezijuma mogu biti efikasan tretman za one sa hroničnom astmom, prema sistematskom pregledu iz 2019. godine Foto: Shuttershtock

Astma

Oralni suplementi magnezijuma mogu biti efikasan tretman za one sa hroničnom astmom, prema sistematskom pregledu iz 2019. godine. To može biti zbog antiinflamatornih svojstava magnezijuma i svojstva otvaranja disajnih puteva (bronhodilatacije).

Međutim, dokazi o efikasnosti dijetalnih suplemenata magnezijuma kod osoba sa astmom su nedosledni i potrebno ih je više.

Zdravstveni radnik može primeniti magnezijum intravenozno ili putem nebulizatora u hitnoj pomoći. Ali studije o nebulizovanom magnezijumu nisu pokazale korist.

Nepravilan rad srca

Srčana aritmija, ili nepravilan rad srca, potencijalno je ozbiljan efekat nedostatka magnezijuma.

Sistematski pregled iz 2018. godine otkrio je da je, u poređenju sa placebom, suplementacija magnezijum-sulfatom bila povezana sa:

12% nižom stopom ventrikularne aritmije

13,5% nižom stopom supraventrikularne aritmije Šta uzrokuje nedostatak magnezijuma?

Uzroci nedostatka magnezijuma mogu uključivati:

redovno nizak unos ili prekomerni gubitak magnezijuma

ishranu bogatu ultra-prerađenom ili rafinisanom hranom

hronični poremećaj upotrebe alkohola

određene lekove

ajbogatiji izvori su semenke i orašasti plodovi, pasulj, integralne žitarice, lisnato zeleno povrće Foto: Shutterstock

Kako povećati nivo magnezijuma?

Magnezijum se nalazi i u hrani biljnog i životinjskog porekla. Najbogatiji izvori su semenke i orašasti plodovi, ali drugi dobri izvori uključuju:

integralne žitarice

pasulj

lisnato zeleno povrće

Ako imate zdravstveno stanje koje uzrokuje da vaše telo gubi magnezijum, kao što je dijabetes, važno je da jedete dosta hrane bogate magnezijumom ili uzimate suplemente.

Razgovarajte sa svojim lekarom ili dijetetičarom o povećanju unosa magnezijuma na način koji odgovara vašim potrebama.

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što probate suplemente magnezijuma kako biste izbegli neželjene efekte ili moguće interakcije sa lekovima.

Simptomi nedostatka magnezijuma su obično suptilni osim ako nivoi ne postanu ozbiljno niski. Nedostatak magnezijuma može izazvati:

umor

grčeve u mišićima

stanja mentalnog zdravlja

astmu

visok krvni pritisak

nepravilan rad srca

osteoporozu

Ako verujete da možda imate nedostatak magnezijuma, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom.

