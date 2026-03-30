Prema novim rezultatima američkih istraživača, kombinacija povremenog posta i uravnoteženog unosa proteina pokazala je najbolje rezultate za brži gubitak težine i bolju funkciju creva

Stručnjaci sve više ističu da nije važna samo količina proteina, već i način na koji ih raspoređujete. Prema novim rezultatima američkih istraživača, kombinacija povremenog posta i uravnoteženog unosa proteina pokazala je najbolje rezultate za brži gubitak težine i bolju funkciju creva.

Studija je podelila 27 žena sa prekomernom težinom ili gojaznošću i 14 gojaznih muškaraca u dve grupe: Jedna grupa je bila na zdravoj ishrani za srce sa ograničenim unosom kalorija, dok je druga sledila plan sa ograničenim unosom kalorija koji je uključivao povremeni post i proteine, izveštava Njujork post.

Obe grupe su praćene osam nedelja zbog promena u njihovoj težini, sastavu tela, crevnim bakterijama i metaboličkom zdravlju. Učesnici koji su se pridržavali povremenog posta i dijete sa visokim unosom proteina značajno su smanjili simptome povezane sa promenama u crevima, povećali broj korisnih crevnih bakterija i izgubili više težine i telesne masti.

Ne započinjite povremeni post pre nego što saznate šta pomaže, a šta može ugroziti zdravlje Foto: Shutterstock

Rezultati istraživanja

Grupa koja je praktikovala povremeni post sa ravnomernom raspodelom proteina izgubila je u proseku 8,81 procenat svoje početne telesne težine, dok su oni na dijeti sa ograničenim unosom kalorija izgubili u proseku samo 5,4 procenta. Grupa sa ograničenim unosom kalorija takođe je dobila gore vesti o svom metaboličkom zdravlju.

Kao deo rezultata, objavljenih u časopisu Nature Communications, istraživači su otkrili da je protokol povremenog posta povećao korisne crevne mikrobe povezane sa manjom telesnom masom i boljim zdravljem, dok je istovremeno povećavao nivo proteina u krvi povezanih sa gubitkom težine.

- Zdrav crevni mikrobiom je neophodan za opšte zdravlje, posebno u kontroli gojaznosti i metaboličkih bolesti - rekla je Karen Svizia, vodeća istraživačica studije na Državnom univerzitetu Arizona.

- Crevne bakterije utiču na to kako skladištimo masti, uravnotežujemo nivo glukoze i reagujemo na hormone koji nas čine gladnima ili sitima. Poremećaji u crevnom mikrobiomu mogu dovesti do povećane upale, insulinske rezistencije i povećanja telesne težine. Zdravlje creva igra ključnu ulogu u sprečavanju i kontroli metaboličkih poremećaja - objasnila je.

Proteini daju najbolje rezultate uz trening, dobar san i uravnoteženu ishranu Foto: Shutterstock

Šta je „tempo proteina“ ili „proteinski raspored“ i kako može pomoći u gubitku težine?

- Proteinski raspored podrazumeva konzumiranje četiri obroka sa visokim sadržajem proteina, od kojih svaki sadrži 25-50 grama proteina, u redovnim intervalima tokom dana, obično svaka tri do četiri sata - objašnjava Marilija Šamon, nutricionistička terapeutkinja i stručnjak za zdravlje creva.

Ona je rekla da postoji sve više dokaza koji podržavaju upotrebu proteinskog rasporeda kao efikasne strategije za gubitak težine i metaboličko zdravlje.

Intermitentni ili „isprekidani“ post

Intermitentni post je povezan sa gubitkom težine, manjim rizikom od dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja, smanjenjem upale i poboljšanjem imunološke funkcije. Ali neka istraživanja su takođe dovela u sumnju njegove navodne koristi.

Jedna nedavna velika studija je otkrila da oni koji ograničavaju ishranu na manje od osam sati dnevno imaju veću verovatnoću da umru od kardiovaskularnih bolesti nego ljudi koji jedu više od 12-16 sati dnevno. Medicinski stručnjaci takođe upozoravaju da intermitentni post nije za svakoga.

Konsultujte se sa svojim lekarom ako imate dijabetes, kamen u bubregu, gastroezofagealnu refluksnu bolest ili druga medicinska stanja pre nego što započnete plan intermitentnog posta.