da li ste znali?

da li ste znali?

Prosečna potrošnja energije tokom rekreativnog plivanja iznosi oko 7,5 kalorija u minutu, ali zavisi od stila i tempa

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Plivanje je jedna od retkih fizičkih aktivnosti koja istovremeno angažuje gotovo sve mišićne grupe, poboljšava kondiciju i rasterećuje zglobove. Zato je pogodno za gotovo sve uzraste, uključujući osobe sa viškom kilograma i one koje imaju bolove u zglobovima. Međutim, koliko kalorija ćete potrošiti zavisi od pola, tehnike plivanja i intenziteta.

Koliko kalorija trošimo plivanjem?

Žene (slobodni stil, 1.852 metra):

Takmičarke – 180 kcal

Napredne plivačice – 260 kcal

Prosečne plivačice – 300 kcal

Ispod proseka – 360 kcal

Početnice – 440 kcal

Muškarci (slobodni stil, 1.852 metra):

Takmičari – 280 kcal

Napredni plivači – 360 kcal

Prosečni plivači – 440 kcal

Ispod proseka – 560 kcal

Početnici – 720 kcal

Žene tokom plivanja u proseku troše manje kalorija od muškaraca, pre svega zbog većeg procenta masnog tkiva Foto: Shutterstock

Zašto žene troše manje kalorija?

Žene tokom plivanja u proseku troše manje kalorija od muškaraca, pre svega zbog većeg procenta masnog tkiva, koje povećava plovnost. To znači da organizam ulaže manje energije da bi održao telo na površini vode. Na potrošnju utiče i tehnika - iskusni plivači kreću se ekonomičnije i troše manje energije po istoj deonici od početnika, koji zbog nepravilnih pokreta ulažu znatno više napora.

Hodanje u vodi troši kalorije kao lagano trčanje Hodanje u vodi može da bude odlična alternativa plivanju, posebno za osobe sa viškom kilograma ili bolovima u zglobovima. Dvadesetak minuta hoda u vodi dubine od kukova do ramena angažuje veliki broj mišića, a zahvaljujući uzgonu vode znatno manje opterećuje zglobove nego hodanje ili trčanje na suvom. Potrošnja kalorija pri ovoj aktivnosti približna je laganom trčanju.

Koji stil je najbolji?

Prosečna potrošnja energije tokom rekreativnog plivanja iznosi oko 7,5 kalorija u minutu, ali zavisi od stila i tempa. Delfin stil je najzahtevniji i troši najviše energije, ali je ujedno i tehnički najteži. Slede kraul, leđni stil, dok prsni stil u proseku troši najmanje kalorija, ali je zbog sporijeg tempa često pogodniji za rekreativce.