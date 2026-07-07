Koliko kalorija možete da potrošite plivanjem? Odgovor zavisi i od pola i od tehnike
Plivanje je jedna od retkih fizičkih aktivnosti koja istovremeno angažuje gotovo sve mišićne grupe, poboljšava kondiciju i rasterećuje zglobove. Zato je pogodno za gotovo sve uzraste, uključujući osobe sa viškom kilograma i one koje imaju bolove u zglobovima. Međutim, koliko kalorija ćete potrošiti zavisi od pola, tehnike plivanja i intenziteta.
Koliko kalorija trošimo plivanjem?
Žene (slobodni stil, 1.852 metra):
- Takmičarke – 180 kcal
Napredne plivačice – 260 kcal
Prosečne plivačice – 300 kcal
Ispod proseka – 360 kcal
Početnice – 440 kcal
Muškarci (slobodni stil, 1.852 metra):
- Takmičari – 280 kcal
Napredni plivači – 360 kcal
Prosečni plivači – 440 kcal
Ispod proseka – 560 kcal
Početnici – 720 kcal
Zašto žene troše manje kalorija?
Žene tokom plivanja u proseku troše manje kalorija od muškaraca, pre svega zbog većeg procenta masnog tkiva, koje povećava plovnost. To znači da organizam ulaže manje energije da bi održao telo na površini vode. Na potrošnju utiče i tehnika - iskusni plivači kreću se ekonomičnije i troše manje energije po istoj deonici od početnika, koji zbog nepravilnih pokreta ulažu znatno više napora.
Hodanje u vodi može da bude odlična alternativa plivanju, posebno za osobe sa viškom kilograma ili bolovima u zglobovima. Dvadesetak minuta hoda u vodi dubine od kukova do ramena angažuje veliki broj mišića, a zahvaljujući uzgonu vode znatno manje opterećuje zglobove nego hodanje ili trčanje na suvom. Potrošnja kalorija pri ovoj aktivnosti približna je laganom trčanju.
Koji stil je najbolji?
Prosečna potrošnja energije tokom rekreativnog plivanja iznosi oko 7,5 kalorija u minutu, ali zavisi od stila i tempa. Delfin stil je najzahtevniji i troši najviše energije, ali je ujedno i tehnički najteži. Slede kraul, leđni stil, dok prsni stil u proseku troši najmanje kalorija, ali je zbog sporijeg tempa često pogodniji za rekreativce.
Stručnjaci, međutim, savetuju da umesto da tokom celog treninga plivate samo jednim stilom, povremeno ih menjate. Na taj način različite mišićne grupe ravnomernije rade, a smanjuje se i opterećenje pojedinih delova kičme, naročito vrata i donjeg dela leđa.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.kurir.rs