Tikvice u smutiju: Odličan su izvor kalijuma i vitamina A i C

Da biste napravili ukusan i zdrav smuti, možete kao osnovu koristiti i tikvice. One su bogate vlaknima, kalijumom, vitaminima A i C, a obiluju i veoma važnim manganom. Sa njima možete mešati bilo koje voće koje želite.

Kako se sprema smuti od tikvica i jabuka

200 g tikvica

1 jabuka

1 limun

voda

Priprema:

Sve sastojke smućkajte u blenderu.

Tikvice su odlične i za dijetu

Jedan od najznačajnijih sastojaka tikvica je, kao što smo već pomenuli, mangan.

Ovaj mineral nije zastupljen u mlečnim proizvodima i mesu, a poboljšava memoriju i ubrzava zaceljivanje rana.

Tikvice, inače, imaju malo šećera i kalorija, pa su sjajne kada držite dijetu. Takođe, ovo povrće je po strukturi kremasto i odlično zamenjuje banane, pa se može bez problema koristiti umesto njih.

Odličan su izvor folne kiseline, koja smanjuje rizik od raka debelog creva i moždanog udara, neophodna je u trudnoći, a povećava i kvalitet spermatozoida.

Da biste pojačali dejstvo, kombinujte tikvice sa namirnicima bogatim folnom kiselinom, poput malina, papaje ili spanaća.

Štite srce

Tikvice su poznate i kao letnja superhrana.

One sadrže više od trećine preporučene dnevne količine vitamina C. Ovaj antioksidans štiti oči od one vrste oksidativnog oštećenja koje uzrokuje bolesti očiju, kao što je katarakta.

Osim toga, ovo zeleno povrće sadrži beta karoten, a brojna istraživanja potvrdila su kako ishrana obogaćena beta karotenom smanjuje rizik od kancerogenih obolenja i od bolesti koronarnih arterija.

Vitamin C u tikvici štiti od raka i srčanih bolesti i pomaže telu u odbrani od virusnih infekcija, dok kalijum održava normalnu ravnotežu telesnih tečnosti, normalni krvni pritisak i rad srca.

