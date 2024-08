Kako rešiti problem sa nadimanjem? Nutricionista savetuje koje namirnice izbaciti, a koje rešavaju problem

Zatvor može izazvati nadimanje, a jednostavan način da ga se rešite je da svakog jutra jedete dovoljno vlakana.

Evo koje namirnice treba dodati, a koje izbaciti iz ishrane kako bi vaša creva radila zdravo.

Dodajte hranu bogatu kalijumom

Visok sadržaj kalijuma pomaže vašem telu da se oslobodi viška vode. Dodatna tečnost je obično prisutna jer su dva glavna minerala koji kontrolišu količinu vode u vašem telu - kalijum i natrijum izbačeni iz ravnoteže.

Ravnotežu možete uspostaviti povećanjem unosa kalijuma na optimalnih 2.600 mg dnevno, kako preporučuje Američki institut za zdravlje.

Pokušajte da konzumirate voće i povrće bogato kalijumom, a zatim sočivo, mleko i sok od pomorandže. Kada ponovo uravnotežite svoj sistem, izbacićete višak natrijuma zajedno sa vodom, smanjujući nadimanje. Banane i krompir su takođe dve namirnice bogate kalijumom.

Izbacite natrijum Zbog viška natrijuma telo zadržava vodu, a samim tim stomak se nadima. Većina ljudi konzumira dvostruko više natrijuma nego što bi trebalo, što prelazi 3.400 mg dnevno. Preporučena dnevna doza je 2.300 mg.

Obratite pažnju na količinu natrijuma u ​​kupljenim grickalicama. Pokušajte da izaberete hranu koja sadrži manje natrijuma ili da uzimate manje doze.

Najviše natrijuma možete pronaći u prerađenoj, konzerviranoj i dimljenoj hrani foto: Shutterstock

Dodajte čaj od nane Pijte ovaj čaj nakon obilnog obroka, jer obično tada osećate nadutost. Nana pomaže da se ubrza varenje zahvaljujući jedinjenjima koja podstiču kontrakcije mišića u crevima, pokazuju studije.

Izbacite alkohol

Razmislite o prestanku konzumiranja alkohola ako je nadimanje čest problem.

- Alkohol izaziva upale i može izazvati i gasove - kaže nutricionista Emi Šapiro.

Takođe, alkohol deuje dehidrirajuće pa primorava telo da zadrži što više vode, što može dovesti do vidljivog nadimanja - dodaje ona.

Dodajte više tečnosti

- Žene koje ne piju dovoljno tečnosti mogu dobiti osećaj nadimanja, uprkos svim naporima da ga se otarase - upozorava nutricionista Lesil Bonci.

Pijte najmanje osam čaša tečnosti dnevno i unosite dosta hrane bogate vodom poput voća i povrća. Možete piti vodu, mleko, sok, kafu i čaj, ali ne i alkohol.

Izbacite slatkiše i sokove

Kada vazduh, iz bilo kog izvora, uđe u vaš probavni sistem, telo ga doživljava kao gas i to dovodi do nadimanja, a brzo gutanje hrane ili pića, pijenje pića kroz slamku i žvakaće gume mogu dovesti do gutanja vazduha. Do nadimanja dovode i mehurići od gaziranih pića.

- Kada jedete, žvaćite polako i zatvorenih usta, a gazirana pića zamenite vodom ili nezaslađenim čajem. Takođe, izbacite slatkiše i žvake iz svoje rutine - kaže Bonci.

Pijte najmanje osam čaša tečnosti dnevno foto: Shutterstock

Jedite grčki jogurt

Neravnoteža bakterija u crevima može usporiti vaš probavni sistem, pokazuju istraživanja. Ali jogurti koji sadrže bakterije pogodne za creva poput probiotika mogu pomoći.

Probiotici pomažu u zaustavljanju nadimanja stomaka tako što poboljšavaju pokretljivost creva i na taj način ublažavaju ili sprečavaju zatvor.

Pojedite 100 grama običnog jogurta, a ako vam je običan jogurt "dosadan", dodajte mu malo voća i začinite ga cimetom. Takođe možete koristiti jogurt da pripremite domaći preliv za salatu ili sos za mariniranje mesa.

Izbacite sirove namirnice

Sveže voće i povrće je zdravo, ali ukoliko ih unosite u većim količinama mogu zauzeti mnogo „prostora“ u vašem stomaku, pa se kao poseldica javlja nadimanje.

Nemojte jesti svo voće odjednom nego ga rasporedite u manje porcije tokom celog dana.

probiotici koji se nalaze u jogurtu pomažu u zaustavljanju nadimanja stomaka tako što poboljšavaju pokretljivost creva foto: Shutterstock

Dodajte proteine

Proteini vam mogu pomoći da smanjite unos grickalica koje izazivaju nadimanje, kao što su slatki kolačići ili slani čips.

- Jedenje proteina pomaže ljudima da se duže osećaju sitim, tako da je manja verovatnoća da posežu za nezdravom hranom - kaže Largeman-Rot.

Uparite svoj izvor proteina sa hranom bogatom vlaknima da biste duže ostali siti. Neke od namirnica koje su bogate proteinima su: jaja, bademi, pileća prsa, ovas, grčki jogurt, mleko, brokoli, tunjevina i kinoa.

Izbacite zaslađena pića sa kofeinom

Velike količine fruktoze mogu biti teške za varenje, što dovodi do gasova i nadimanja. Ako vam je potrebno povećanje energije, zamenite slatku kafu jednostavnim zelenim čajem bez dodatka šećera, preporučuje Largeman-Roth, ili napravite sopstvenu kafu bez šećera kod kuće.

Proteini vam mogu pomoći da smanjite unos grickalica koje izazivaju nadimanje foto: Shutterstock

Dodajte dve vrste vlakana

Zatvor podstiče nadimanje, a jednostavan način da ga se rešite jeste da pojedete potrebnu količinu vlakana svakog jutra za doručak.

Ovo će pokrenuti vaš metabolizam, a studija sa Univerziteta u Torontu je potvrdila da je to najbolje uraditi upotrebom dve različite vrste vlakana, koje možete pronaći recimo u ovsenim pahuljicama.

Izbacite rafinisane ugljene hidrate

Jedenje belog hleba ili testenine je put do nadimanja.

- Telo prerađuje ugljene hidrate u glukozu ili šećer, a deo se koristi za energiju, dok se drugi deo „skladišti” u mišićima ili jetri za kasnije. Problem nastaje kada telo „skladišti” molekul glukoze, jer iz njega potiču i dva molekula vode, zbog čega možete da osetite nadimanje - objašnjava Šapiro.

- Zamenite rafinisane ugljene hidrate složenim, kao što su cela zrna ili slatki krompir. Sadrže više vlakana i ne teraju telo da skladišti toliko vode, tako da je manja verovatnoća da će izazvati nadimanje - objašnjava Šapiro.

Prenela: N.R.

Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs