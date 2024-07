U čemu je razlika između grčkog i običnog jogurta? Nutricionista ima odgovor i na to koji je bolji

Proces proizvodnje običnog i grčkog jogurta započinje isto: mleko se prvo zagreva, zatim hladi do željene temperature fermentacije (41-45 stepeni C) pre nego što se dodaju žive korisne bakterijske kulture. One svojom aktivnošću proizvode običan jogurt, kaže Jasna Vujičić, nutricionista.

Da bi se napravio grčki, obični jogurt se intenzivno pročišćava da bi se uklonila tečna surutka i laktoza, koje su direktna posledica fermentacije.

Koje su razlike?

Pored teksture, evo još nekih razlika između običnog i grčkog jogurta:

obični jogurt ima manje proteina i masti foto: Shuterstock

Proteini : Grčki jogurt ima skoro duplo više proteina od običnog jogurta.

: Grčki jogurt ima skoro od običnog jogurta. Masti : Ako izuzmemo one obrane (nemasne) varijante, grčki ima oko tri puta više zasićenih masti od običnog jogurta.

: Ako izuzmemo one obrane (nemasne) varijante, grčki ima oko od običnog jogurta. Ugljeni hidrati : Grčki ima duplo manje ugljenih hidrata od običnog jogurta, ali imajte na umu da dodavanjem šećera (voće i voćni koncentrati) bilo kojem od njih povećava se količina ugljenih hidrata.

: Grčki ima duplo manje ugljenih hidrata od običnog jogurta, ali imajte na umu da dodavanjem šećera (voće i voćni koncentrati) bilo kojem od njih povećava se količina ugljenih hidrata. Natrijum: Grčki sadrži duplo manje natrijuma od običnog jogurta.

Zbog svoje gušće teksture i opipljivijeg ukusa, grčki jogurt često se koristi kao zdravija zamena za pavlaku, kremasti sir ili majonez.

Dobar je izvor proteina, kalcijuma, joda i vitamina B12. On sadrži najmanje 5,6 odsto proteina, u odnosu na 2,7 odsto kod običnog jogurta.

odličan i kao poslastica foto: Shutterstock

Grčki se razlikuje od ostalih jogurta po tome što prolazi proces uklanjanja surutke. Surutka je tečnost koja sadrži laktozu, prirodni šećer koji se nalazi u mleku. Uklanjanje surutke stvara gustiji, kremastiji jogurt sa gipkim ukusom. Grčki jogurt je popularan mlečni proizvod, ali da li je dobar za vas?

Šta nije grčki jogurt? Neki proizvođači dodaju sredstva za zgušnjavanje (zgušnjivače) običnom jogurtu i plasiraju ga kao jogurt "grčkog tipa", koji možda neće imati iste zdravstvene koristi. Proces proizvodnje ove "alternative" grčkom jogurtu gotovo je isti kao kod običnog jogurta, ali nedostaje proces filtracije surutke, navodi nutricionista.

Uvek pročitajte deklaraciju, jer se na njoj mora navesti šta sve proizvod sadrži.

Takođe, grčki jogurt sa malim procentom masti ili bez masti nema iste zdravstvene koristi kao tradicionalni grčki jogurt. Da bi imali kremastu strukturu bez ili sa vrlo malo masti, dodaju se razni aditivi i to onda nije prava stvar.

zahvaljujući probioticima odličan za zdravlje creva foto: Shutterstock

Korisni efekti uzimanja grčkog jogurta

Poboljšanje zdravlja kostiju

Konzumiranje grčkog jogurta može poboljšati zdravlje kostiju, jer je bogat kalcijumom i proteinima. Kalcijum može da smanji rizik od osteoporoze.

Smanjenje apetita i osećaja gladi Proteini mogu da utiču na to da osobe na dijetama osećaju sitost duže vreme. Istraživanja pokazuju da se apetit može smanjiti nakon obroka koji sadrži dovoljno proteina.

Ubrzanje metabolizma

Istraživanja sugerišu da ishrana u kojoj ima dovoljno proteina može da ubrza količinu kalorija koje osoba sagoreva dnevno. Samo konzumiranje grčkog jogurta veoma malo će uticati da sagorite više kalorija. Međutim, konzumiranje grčkog jogurta, kao deo uravnotežene ishrane koja uključuje dovoljno proteina, vlaknastih ugljenih hidrata i zdravih masti, može da pomogne u mršavljenju.

čuva kosti u menopauzi foto: Shutterstock

Poboljšanje zdravlja creva

Grčki jogurt je izvor probiotika koji podržavaju zdravlje creva. Probiotici su dobre bakterije koje mogu da obnove zdravu ravnotežu bakterija u crevima.

Antistresno dejstvo Istraživanja pokazuju da konzumiranje probiotika blagotvorno deluje na mentalno zdravlje osobe. Taj efekat je verovatno posledica odnosa između creva i mozga i sposobnosti creva da pravi neurotransmitere, kao što su serotonin i dopamin.

Pripremila: N.L.

Izvor: Nadijeti.com/zdravlje.kurir.rs