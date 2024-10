- Uobičajeno gledište je da treba da smanjimo unos hrane bogate proteinima kako starimo, ali istraživanja među populacijom starijom od 50 godina to ne potvrđuju - kaže je dr Suzana J. Feri koja je specijalizovana za anti-ejdžing i regenerativnu medicinu.

To je uglavnom zbog gubitka mišićne mase koje dolazi s godinama. Zdravstveni zvaničnici trenutno preporučuju 50 grama proteina dnevno u okviru ishrane od 2.000 kalorija.

Uobičajena greška je prekomerno naglašavanje ishrane bogate proteinima, posebno onih životinjskog porekla, uz verovanje da je to ključno za zdravlje, dugovečnost i očuvanje mišića.

Profimedia Biljnni proteini su odlična zamena za one životinjskog porekla

- Mnogi misle da što više proteina unose, to će biti zdraviji, što često vodi do prekomernog unosa mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Previše proteina životinjskog porekla zapravo može da ubrza starenje i narušiti zdravlje na ćelijskom nivou, suprotno popularnom verovanju. Razlog za to su dva štetna jedinjenja - krajnji proizvodi glikacije (AGEs) i trimetilamin-N-oksid (TMAO) - naglašava dr Moniša Banot, takođe stručnjak za dugovečnost i dodaje: