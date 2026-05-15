Mnogi ljudi veruju da je ishrana sa niskim sadržajem masti ključ zdravog srca, pa često izbegavaju upotrebu ulja prilikom kuvanja. Kardiolozi upozoravaju da je ovo razmišljanje pogrešno, jer nisu sve masti jednake. Izbor pravog ulja može imati značajan uticaj na nivo holesterola u krvi i zdravlje srca.

- Velika zabluda je da su sve masti loše - objašnjava kardiolog dr Patrik Ki časopisu Parade. Iako su ulja kalorična, njihov uticaj na srce prvenstveno zavisi od vrste masnih kiselina koje sadrže.

Ulјa bogata zasićenim mastima mogu povećati nivo LDL-a, odnosno „lošeg“ holesterola smanjenjem aktivnosti receptora u jetri koji ga uklanjaju iz krvi. S druge strane, nezasićene masti pomažu u snižavanju LDL holesterola i poboljšanju ukupnog odnosa „dobrog“ i „lošeg“ holesterola.

Kardiolog i profesor medicine dr Srihari S. Naidu dodaje da određena ulja takođe mogu uticati na odnos između HDL, ili „dobrog“, i LDL holesterola i da telu obezbeđuju omega-3 masne kiseline, koje dodatno štite srce i krvne sudove.

Maslinovo i avokadovo ulje kao najbolji izbor

Kardiolozi se slažu da su maslinovo i avokadovo ulje najbolji izbor za ljude sa visokim holesterolom.

- Maslinovo ulje, posebno kada se koristi umesto zasićenih masti, može sniziti nivo LDL holesterola, povećati nivo HDL holesterola i smanjiti oksidaciju LDL holesterola, što doprinosi stvaranju plaka u arterijama - objašnjava interventni kardiolog dr Čeng-Han Čen.

Prema njegovim rečima, ulje avokada takođe ima veoma sličan sastav i sličan efekat na holesterol.

Maslinovo ulje je bogato zdravim mastima koje pomažu u snižavanju holesterola i štite srce

Zašto se maslinovo ulje smatra zlatnim standardom?

Dr Naidu naglašava da se maslinovo ulje s pravom smatra jednim od najzdravijih ulja, posebno ekstra devičansko maslinovo ulje, koje se ne industrijski obrađuje.

- Ekstra devičansko maslinovo ulje sadrži najzdravije mononezasićene masti - kaže on.

Korisno je da znate Ove masti pomažu u snižavanju nivoa lošeg holesterola, čime se smanjuje rizik od nakupljanja plaka u arterijama i srčanog udara. Pored toga, bogato je vitaminima A, D, E i K, i antioksidansima kao što su polifenoli.

- Rafinisano maslinovo ulje gubi neka od svojih antioksidativnih svojstava, pa je najbolje da se odlučite za ekstra devičansko - savetuje dr Naidu.

On preporučuje konzumiranje jedne do dve kašike dnevno, ali kaže da je prihvatljivo i do četiri kašike dnevno. Koristi idu dalje od kontrole holesterola, jer mogu pomoći i u smanjenju rizika od demencije i nekih vrsta raka.

Ulje avokada kqao odlična alternativa

Ulje avokada takođe sadrži mnogo mononezasićenih masti, koje blagotvorno utiču na zdravlje srca.

Ulje avokada sadrži zdrave mononezasićene masti koje doprinose snižavanju lošeg holesterola i zdravlju srca

- Ulje avokada je drugi najbolji izbor zbog sličnog profila masti kao maslinovo ulje - objašnjava dr Ki.

Studije na životinjama su pokazale da može pomoći u snižavanju triglicerida i LDL holesterola.

- Generalno preporučujemo jednu do dve kašike ulja avokada dnevno kao zamenu za manje zdrave zasićene i trans masti - dodaje dr Čen.

Koja ulja su i dalje dobar izbor, a koja je bolje izbegavati?

Iako su maslinovo i avokadovo ulje na vrhu preporuka, stručnjaci pominju i druge visokokvalitetne opcije.

Među njima su:

ulje od semenki grožđa, bogato vitaminom E i antioksidansima

susamovo ulje, koje sadrži uravnotežen odnos polinezasićenih i mononezasićenih masti

orahovo ulje, koje je bogato omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i antioksidansima

S druge strane, dr Ki savetuje izbegavanje palminog ulja zbog visokog sadržaja zasićenih masti, kao i delimično hidrogenizovanih ulja, koja sadrže trans masti. Takođe upozorava na ponovno zagrevanje ulja, što je uobičajeno kod prženja u dubokom ulju.

- Ponovna upotreba ulja stvara toksične aldehide i trans masti koje podstiču upalu u telu - upozorava on.

Ulje od semenki grožđa, bogato vitaminom E i antioksidansima, takođe dobar izbor