Marijana Vranić će ceo život pamtiti taj 21. maj 2019. godine kada je otišla kod plastičnog hirurga jer je mladež na vratu počeo da joj se uvećava, svrbi i menja boju.

- Čim je pogledao, doktor je rekao da liči na melanom i da mora da se ukloni. Rekao je da je trebalo da snimim mladež 2017. godine, kada sam bila na pregledu kod njih, ali nažalost tada mi je rečeno da je normalno da se mladež uvećava i da, ako želim, mogu da snimim. Nisam to shvatila ozbiljno, a pošto mi je dete tada bilo malo, nisam otišla na snimanje - kaže u svojoj ispovesti ova hrabra žena.

Kada mora da se skida mladež? Sada!

Tada još nije bila svesna o čemu se radi. Čula je za rak kože, a o melanomu nije znala ništa. Stalno je razmišljala o svojoj deci, koja su tada imala šest i tri godine, nadala se da je ipak možda u pitanju greška i da će sve biti u redu.

- Posle tri dana sam otišla na plastičnu hirurhiju u UKC Kragujevac. Doktor Saša Vukosavljević me je pogledao i rekao: „Ovo mora da se skida!“ Na moje pitanje kada, odgovorio je: „Sada!“ Nisam imala vremena za razmišljanje ni za strah. Nakon pet minuta ležala sam na stolu, dok je doktor uz muziku uklanjao mladež. Otišla sam kući i čekala nalaz.

Marijana Vranić foto: Privatna Arhiva

U narednih nedelju dana trudila se da ne razmišlja o melanomu, a onda joj je drugarica javila da je histopatološki nalaz pozitivan, III C stadijum, metastatski melanom i da se mora uraditi reekcizija.

- Sledilo je prikupljanje potrebne dokumentacije. Nakon sedam dana urađena mi je biopsija limfnih čvorova, a sutradan reekcizija (uklanjanje). Operacija je dobro prošla. Posle dva dana doktor je odlučio da mogu da budem otpuštena iz bolnice. Prilikom pregleda zastao je pored mojih nogu i upitao me odakle mi crna mrlja na noktu. Sledila sam se. Pred operaciju, drugarica mi je rekla da je veoma opasan melanom nokta. Rekla sam da sam se udarila. Prva stvar koju sam uradila kada sam došla kući je da sam isekla nokat da proverim da li sam se stvarno udarila. Na sreću, ipak sam udarila nokat. Sledilo je iščekivanje rezultata. Posle deset dana stigao je negativan rezultat. To je to! Znači izlečena sam, mislila sam - kaže Marijana Vranić.

Metastaze u doba korone

Savet doktora je bio da ne gugla mnogo, da ne čita forume. I stvarno je mislila da je s melanomom zavrsila.

- Nastavila sam da živim uobičajenim životom. Usledile su tromesečne kontrole. Odjednom sam u maju 2020. godine napipala pomenu na vratu na mestu gde je bio mladež. Već je bila počela korona. Nisam mogla da zakažem ultrazvuk u bolnici, a nije bilo moguće odraditi ni privatno. Otišla sam kod plastičnog hirurga koji mi je dao uput za ultrazvuk uz reči: „Reci im da se ne umire samo od korone.“

Nažalost, radilo se o metastazi. Usledila je operacija koju je uradio maksiofacijalni hirurg Viktor Krstić. Nalaz je potvrdio metastaze, a Marijana je rekla sebi: "Idemo dalje".

Čula je za rak kože, a o melanomu nije znala ništa foto: Shutterstock

- Posle dva meseca napipala sam ponovo promenu na mestu mladeža. Malo vremena je prošlo, pa je doktor mislio da je posledica operacije. Odmah sam otišla da uradim ultrazvuk i sledilo je olakšanje: doktor je rekao da je upala pljuvačnih žlezdi. Mogla sam da poletim. Vratila sam se kod mog doktora, koji je rekao kakva upala, pratićemo promenu. Opet je usledio šok - priseća se Marijana.

Kako da kažem deci, majci...

U međuvremenu je stupila u kontakt sa Živoradom Antonićem, koji joj je predložio da zakaže pregled kod profesorke dr Lidije Kandolf, i uputio je na Savu Pilipovića, koji je uključio u Udruženje pacijenata obolelih od melanoma UPOOM.

- Otišla sam sa suprugom kod dr Lidije, koja je odmah rekla da je reč o metastazi i da uradim ciljanu biopsiju, a zatim i operaciju ako je moguće u Kragujevcu, a ako ne – na VMA. Nisam mogla da verujem šta mi se dešava. Kako da kažem deci, majci. Od Beograda do Kragujevca nisam progovorila ni reč.

Operacija trajala 10 sati

Dooktor Vlada Marković je uradio bopsiju koja je potvrdila metastazu. S obzirom na to da nije bilo moguće obaviti operaciju u Kragujevcu, doktor joj je dao uput za VMA.

- U petak sam dobila uput, a u subotu mi Savo javlja da se u ponedeljak javim dr Lidiji. Konzilijum je odlučio da se uradi radikalna disekcija vrata. Operacija je bila teška. Odveli su me iz sobe u 10 časova, a vratili uveče oko 20 časova. Pacijentkinje iz sobe su već bile zabrinute. Bilo mi je muka od anestezije, bolelo me je grlo od tubusa, imala sam kateter. Ostao mi je facijalis. Mislila sam da više neću moći da podnesem nijednu operaciju. Doktorka Kandolf me je stavila na listu za adjuvantnu terapiju iz donacije.

lekari su se čudili kada je mogla da podigne ruku foto: Shutterstock

Marijana se brzo oporavila. Kada je otišla na kontrolu, dr Saša Jović se iznenadio da može da podigne ruku budući da je presečen i jedan nerv na ramenu. I ovoga puta je nalaz bio pozitivan, i opet je rekla sebi: "Idemo dalje".

Ponovo operacija

Već posle mesec dana opet je napipala promenu. Poslala je imejl dr Lidiji, koja je pozvala da dođe na VMA. Urađena je biopsija, a nakon toga i operacija. Ovaj put je kraće trajala i brže se oporavila. Adjuvantna terapija koja bi umanjila šanse za povratak melanoma još nije stizala.

- Otišla sam kući u isčekivanju adjuvantne terapije. Ali ne lezi vraže, ubrzo sam napipala promenu pored ključne kosti. Opet sam zvala dr Lidiju Kandolf i otišla na VMA. Konzilijum je rekao da je nemoguće obaviti operaciju i da treba da počnem s ciljanom terapijom.

Ciljana terapija

U Kragujevcu je počela terapiju kod dr Emine Milosavljević i dr Jovice Glišića. U početku je teško podnosila, imala je visoku temperaturu i po nekoliko dana. U tom periodu mnogo su joj značili saveti članova UPOOM-a, posebno Slađane Vasiljević, koja je koristila istu terapiju.

- Već posle deset dana se desilo čudo, nije bilo metastaze. Povukla se, nisam mogla da je napipam. Pojavio mi se vitiligo na licu, ali je on u ovoj priči bio najmanje bitan. Važno je da je glava bila na ramenima - kaže Marijana.

Posle tri meseca od početka terapije skener je potvrdio da se metastaza povukla. Marijana je nastavila sa terapijom. Svakog meseca posećivala doktora, vadila krv i preuzimala terapiju. Na svaka četiri meseca radila je skenere glave, vrata, grudnog koša, male karlice i abdomena. A zatim su izveštaji slati Republičkoj komisiji koja je odlučivala o nastavku lečenja.

imunoterapija foto: Shutterstock

Imunoterapija

Tako je to funkcionisalo sedamnaest meseci, do decembra 2022. godine.

- Tada sam počela teško da gutam, da se zagrcnem kad pijem tabletu. Tridesetog decembra na ultrazvuku mi je viđena metastaza pored jednjaka. Svet mi se srušio. Dok su se drugi veselili i čekali Novu godinu, ja sam ležala u krevetu i razmišljala šta će biti sutra - otkriva.

Prestala je sa ciljanom terapijom i otpočela imunoterapiju.

- Ovog puta se zahvaljujem Dejanu Saviću, koji je meni kao i mnogim drugima pomogao oko nabavke leka. Usledilo je i zračenje vrata. Posle dva meseca, skener je pokazao da se metastaza skoro potpuno povukla.

Epilog

Marijana sada terapiju prima na dvadeset osam dana. Za sada se dobro oseća. Dokad, ne zna. Bolest je teška i nepredvidiva.

- Često razmišljam šta bi bilo kad bi bilo... Da sam otišla da snimim mladež, do svega ovoga možda ne bi došlo. Ali ne vredi plakati za prosutim mlekom. Velika pomoć i snaga su moj muž, moja deca, prijatelji koji su tu za mene, u dobru i zlu. Pozitivna stvar u ovoj borbi je naše udruženje. Upoznala sam puno divnih ljudi. Sa većinom se nisam videla, ali često se čujemo i ispričamo kao da se znamo od ko zna kad - poručuje Marijana Vranić.

Pripremila: N.L.

Izvor: Knjiga "Od mladeža do melanoma"/Zdravlje.kurir.rs