Ublažite bol u leđima u 5 koraka: Povratak prirodnom, pravilnom držanju

Uobičajeni tretmani se kreću od blagih analgetika i kiropraktike do korištenja opijata i operativnih zahvata, kroz koji je prošla i Ester Gokhal, akupunkturolog iz Kalifornije. Ipak, kako se bol (usled diskus hernije) vratilo nakon godinu dana, Ester je počela da proučava narode širom sveta, mahom domorodačke, koji kao da nisu čuli za bol u leđima. U međuvremenu je postala tvorac Gokhal metoda i dobila nadimak “guru držanja”.

Ester je deset godina obilazila kulture po svetu koje žive daleko od moderne civilizacije. Bila je u planinama Ekvadora, u malenim ribarskim gradićima u Portugalu i zaboravljenim selima Zapadne Afrike. Prikupljala je mnoštvo materijala, snimala slike žena koje svakog dana provode sedam do devet sati sagnute, mahom starije žene bez ikakvih problema s leđima. Pokušavala je da zaključi šta te žene imaju zajedničko i jedino što je isplivalo je oblik kičme.

- Njihovo držanje je kraljevsko i neodoljivo. I sasvim različito od zapadnjačkog držanja tela. Ako gledamo naše kičme iz profila, one čine slovo “S”, povijene gore i opet pri kraju. Ljudi bez bola u leđima nemaju takav oblik, već njihove kičme tvore slovo “J” - objašnjava Gokhal.

Ester je počela da radi na tome da ispravi oblik svojih leđa. Razvila je set vežbi i bol je, u njenom slučaju, polako nestao bez potrebe za novom operacijom.

Pet preporuka

Nema prelaska iz “S” oblika u “J” bez jakih mišića. Ljudi tradicionalnih kultura imaju snažne abdominalne mišiće, a njihov stil života pomaže im da tako i ostane, čak i u starijem dobu. Ove vežbe možete da radite i dok ste za radnim stolom, sedite za večerom ili samo šetate naokolo.

1. Kružite ramenima

Ramena uglavnom držimo povijena prema napred, a ruke ispred tela. To nije način na koji ljudi domorodačkih kultura drže ruke. Da bi to ispravili nežno podignite ramena, gurnite ih prema nazad i pustite da padnu. Sada bi trebalo da ruke više vise sa strane, sa istaknutim palčevima. Tako su naši preci držali ruke, to je prirodna “arhitektura” tela naše vrste.