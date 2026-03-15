Hormonske promene utiču na sve sisteme i organe u telu

"Ne prepoznajem sebe, stalno sam umorna, nervozna ili bez energije", rečenica je koju mnoge žene izgovaraju kada pokušavaju da objasne promene koje osećaju u svakodnevnom životu. Takvi simptomi često se pripisuju stresu, obavezama ili nedostatku sna, ali ponekad uzrok može da bude i u hormonskom disbalansu, objašnjava na svom Instagram nalogu Jelena Pack, dipl. naturopata.

Tihi dirigenti tela Hormoni deluju kao svojevrsni hemijski glasnici i tihi dirigenti tela, koji učestvuju u regulaciji brojnih funkcija. Njihov uticaj ne odnosi se samo na raspoloženje ili energiju, već i na rad brojnih organa i sistema u telu.

- Hormoni imaju snažan uticaj na gotovo sve procese u organizmu, od sna i raspoloženja do telesne težine, energije i koncentracije. Kada su u ravnoteži, telo funkcioniše stabilno, ali kada dođe do njihovog poremećaja, javljaju se simptomi koji na prvi pogled mogu delovati nepovezano - objašnjava Jelena Pack i navodi četiri hormona koji najviše utiču na to kako se osećamo.

Estradiol

Prema njenim rečima, jedan od hormona koji snažno utiče na svakodnevno stanje organizma je estradiol, koji je ujedno i najvažniji i najaktivniji oblik estrogena u ženskom telu. Kada je njegov nivo nizak, žene mogu primetiti suvoću vagine, kožu bez sjaja, pad libida, ali i slabiji fokus i pamćenje. Sa druge strane, kada je estradiol uravnotežen, koža je elastičnija i sjajnija, koncentracija bolja, a nivo energije stabilniji.

Estrogen nije samo reproduktivni hormon – utiče na više telesnih sistema, posebno na regulaciju telesne temperature i kvalitet sna

Progesteron

Važnu ulogu ima i progesteron. Njegov nizak nivo često je povezan sa lošim snom, izraženim PMS-om, nadutošću, osetljivim grudima i neredovnim ciklusom. Kada je progesteron u balansu, san je kvalitetniji, raspoloženje stabilnije, a ciklus uredniji, uz manje zadržavanja tečnosti u organizmu.

Kako hormone vratiti u balans Na hormonsku ravnotežu u velikoj meri utiču svakodnevne navike. Redovan san, uravnotežena ishrana, kretanje i kontrola stresa često su prvi koraci koji mogu pomoći organizmu da ponovo uspostavi stabilnost. Važno je i da obroci budu redovni inutritivno kvalitetni, kako bi nivo šećera u krvi ostao stabilan, jer nagle oscilacije mogu uticati na više hormona istovremeno. Ukoliko simptomi traju duže ili postaju izraženiji, važno je potražiti stručni savet.

Kortizol

ortizol, koji je poznat kao hormon stresa, takođe može uticati na svakodnevno stanje organizma. Kada je njegov ritam poremećen, mogu se javiti večernja anksioznost, teško uspavljivanje i izražena želja za slatkim ili kafom. Nasuprot tome, uravnotežen kortizol doprinosi boljoj energiji ujutru, mirnijem snu i stabilnijem ritmu tokom dana.

Masne naslage, naročito u predelu stomaka, povezane su i sa kortizolom i sa insulinom

Insulin

Još jedan važan hormon je insulin, koji reguliše nivo šećera u krvi. Kada on nije u ravnoteži, mnoge žene primećuju umor posle jela, stalnu glad i lakše nakupljanje masnih naslaga, naročito u predelu stomaka. Kada je insulin stabilan, osećaj sitosti traje duže, energija tokom dana je ujednačenija, a kontrola telesne težine lakša.