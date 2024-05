3 razloga zbog kojih se osećate pospano nakon jela: Uz ove savete povećajte nivo energije

Sasvim je uobičajeno da se posle ručka osećate pospano. Postoji više razloga zašto se to dešava:

Proces varenja zahteva dodatnu energiju

Za varenje je potrebna energija, tako da posle obroka vaše telo preusmerava protok krvi u vaš probavni sistem, zbog čega se osećate usporeno, kaže dr Aruneš Kumar, pulmolog i specijalista za respiratornu medicinu. Proces varenja oduzima većinu energije vašem telu, pa je osećaj umora uobičajen.

Određene namirnice izazivaju veću tromost

Namirnice, poput onih sa visokim sadržajem ugljenih hidrata ili masti, mogu izazvati skok šećera u krvi što dovodi do umora. Hrana bogata proteinima i ugljenim hidratima čini da se ljudi osećaju pospaniji u odnosu na drugu hranu. Uz to, konzumiranje hrane proizvodi serotonin u telu a on koja igra vitalnu ulogu u poboljšanju vašeg raspoloženja i ciklusa spavanja.

Takođe, amino kiselina zvana triptofan, koja se nalazi u mnogim namirnicama bogatim proteinima, pomaže telu u proizvodnji serotonina. Dok ugljeni hidrati pomažu u apsorpciji triptofana. Upravo zbog njih većina ljudi oseća nedostatak energije nakon ručka koji je bogat proteinima i ugljenim hidratima.

foto: Shutterstock

Insulin se proizvodi u većoj meri Obilan obrok može izazvati oslobađanje hormona insulina, što može dovesti do pospanosti. Poznato je da određene namirnice podstiču pospanost zbog svog sastava ili prisustva specifičnih jedinjenja. Na primer, hrana bogata aminokiselinom triptofanom, poput ćuretine, mlečnih proizvoda i orašastih plodova, može povećati nivo serotonina u mozgu, podstičući opuštanje i pospanost.

Slično tome, hrana bogata ugljenim hidratima može izazvati oslobađanje insulina, koji promoviše unos triptofana u mozak, dodatno pojačavajući njegove sedativne efekte, kaže stručnjak.

Kako prestati da se osećate umorno posle ručka?

Osećaj umora posle ručka možete ublažtii pridržavajući se ovih saveta.

Odlučite se za lakše obroke

Birajte obroke sa uravnoteženom količinom proteina, vlakana i zdravih masti kako biste obezbedili trajnu energiju. Izbegavanje teške hrane bogate ugljenim hidratima može pomoći u sprečavanju fluktuacija šećera u krvi koje dovode do pospanosti, navode stručnjaci.

foto: Shutterstock

Birajte celovitu hranu Pored lakših obroka, fokusirajte se na celovitu hranu poput voća, povrća, nemasnih proteina i celih žitarica. Hidratacija je takođe ključna. Dakle, voda za piće tokom dana može pomoći u održavanju nivoa energije.

Ukoliko osečaj umora traje i pored prilagođavanja ishrane, možda bi trebalo da konsultujete svog lekara kako biste isključili druge zdravstvene probleme.

Prenela: O.M.

(izvor: Health Shots/Zdravlje.kurir.rs)