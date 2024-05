Ovo su skriveni znakovi da vam nedostaje gvožđe: Nemojte ih zanemarivati već se javite lekaru

Gvožđe igra važnu ulogu u mnogim fiziološkim procesima, kao što su disanje i proizvodnja energije. On je glavna komponenta hemoglobina, proteina koji omogućava prenos kiseonika kroz telo, održava naš imuni sistem zdravim i smanjuje rizik od srčanih i plućnih oboljenja.

Simptomi nedostatka gvožđa

Lupanje srca, magla mozga, lomljivi nokti samo su neki od simptoma povezanih sa nedostatkom gvožđa.

Koliko gvožđa nam treba?

Preporučeni dnevni unos gvožđa zavisi od starosti, pola i niza drugih faktora kao što su menstruacija i trudnoća. Prema NHS, muškarci od 19 do 50 godina treba da unose 8,7 miligrama (mg) gvožđa dnevno, a žene u istoj starosnoj grupi 14,8 mg. Nakon 50 godina, preporučeni dnevni unos za žene pada na 8,7 mg dnevno. Trudnicama je potrebno čak 27 mg ovog minerala, a deci od 11 do 18 godina 11,3 mg.

Dok će test krvi sa sigurnošću potvrditi da li imate nizak nivo gvožđa, možete posumnjati na nedostatak ukoliko:

Često ste bolesni

Pomenuli smo da gvožđe igra izuzetno važnu ulogu u odbrani našeg imunološkog sistema. Zbog toga će oni sa niskim statusom gvožđa biti podložniji infekcijama respiratornog sistema kao što je prehlada.

- Dovoljno gvožđa u ishrani pomaže da se obezbedi proliferacija i sazrevanje imunih ćelija poput limfocita, koji su potrebni za borbu protiv infekcija - kaže nutricionista Rob Hobson.

Bledilo kože

Nizak nivo hemoglobina može izazvati bledu kožu i bledi donji kapci. Da biste sigurno potvrdili ovo stanje, povucite donji kapak. Ako je u pitanju nedostatak gvožđa, unutrašnji sloj kapka treba da bude svetlo crven.

Gubitak daha

Ako osećate kratak dah i bez fizičke aktivnosti, opravdano možete posumnjati na nedostatak gvožđa.

- Nedostatak gvožđa stvara izazov za telo u stvaranju krvnih zrnaca koje nose kiseonik. Ovo može dovesti do osećaja kratkog daha. Ozbiljan nedostatak ovog minerala ponekad može dovesti do komplikacija, poput angine ili bolova u grudima, jer srce mora da se trudi da cirkuliše krv bogatu kiseonikom.

Krhki nokti

Krhki nokti mogu biti pokazatelj niskog statusa gvožđa. Ovo stanje je poznato i kao koilonihija.

Bledi nokti takođe mogu biti znak njegovog nedostatka jer manje kiseonika može da stigne do ćelija, uključujući ćelije u noktima.

Lupanje srca

Ako primetite da vam je puls nepravilan ili brži nego obično, to može ukazivati na loš status gvožđa.

- Nedovoljan nivo gvožđa može da smanji sposobnost krvi da transportuje kiseonik, što dovodi do toga da srce mora više da radi kako bi cirkulisalo kiseonik po celom telu.

Moždana magla

Okarakterisana je sniženim nivoom kognitivne funkcije. Iako, tehnički, moždana magla nije medicinski termin, on baš verno opisuje privremeni osećaj smanjene mentalne oštrine.

– To uključuje obezbeđivanje dovoljne količine kiseonika za zadovoljavanje visokih energetskih potreba mozga. Gvožđe je uključeno i u proizvodnju mijelina, zaštitnog omotača oko neurona, koji je ključan za pravilno funkcionisanje nervnog sistema i utiče na brzinu i efikasnost razmene poruka između neurona – rekao je Hobson.

Opasnosti od nedostatka gvožđa

Nedostatak gvožđa može dovesti do brojnih tegoba, među kojima je i pomenuta anemija.

Hrana bogata gvožđem

Životinjski izvori kao što su crveno meso, živina, riba, dagnje i jaja i biljni izvori kao što su pasulj, mahunarke, tamnozeleno povrće, ovas, kinoa, tofu, orasi, tofu, spanać i žitarice.

Da bi gvožđe dostiglo svoj puni potencijal, kombinujte hranu bogatu gvožđem sa dobrim izvorom vitamina C da biste poboljšali apsorpciju.

- To možete da uradite tako što ćete uz obrok popiti malu čašu voćnog soka ili uključiti puno povrća bogatog vitaminom C, kao što su crvena paprika, karfiol i tamnozeleno povrće, uz izvor gvožđa. Obrok možete završiti i malom činijom voća, od kojih je većina bogata vitaminom C, predlaže Hobson.