Kako se prepoznaje problem sa srčanim zaliscima? Kardiolog otkriva šta prvo dovodi pacijente kod lekara

Problem sa srčanim zaliscima je malo delikatnija oblast, jer se obično prepoznaje jako kasno, ako se ne rade preventivni pregledi, kaže na Instagramu kardiolog prof. dr Siniša Pavlović. Dovoljno je čak da lekar prisloni stetoskop uz grudni koš pacijenta i da registruje da su srčani tonovi izmenjeni i da postoje šumovi.

Dve decenije kasnije

Ono što je interesantno za zaliscima jeste da se bolest, recimo mitralnog zaliska, koji se nalazi između leve pretkomore i leve komore, obično postepeno razvija, te je potrebno nekih 15-20 godina da dođe do simptoma.

Tri decenije kasnije

Sa aortnim zaliskom je "još gore". Nekad pacijenti po 25-30 godina nose ovaj problem pre nego što se on manifestuje.

- Simptomi su uglavnom zamaranje, poremećaj srčanog ritma, nekada i nesvestica, jer suženje aortnog zaliska dovedi do toga da padne pritisak krvi koja ide prema mozgu. Osnova za bilo koji gubitak svesti jeste, mi lekari kažemo, hipoksija mozga. To znači da ima manjka kiseonika u mozgu u tom trenutku i zbog toga će doći do gubitka svesti. To će se desiti ako je jako uzak aortni zalistak - navodi kardiolog.