Čučanj je jedna od najefikasnijih vežbi kada je cilj mršavljenje i oblikovanje tela

Kada se pomene trening ili vežbanje većina žena prvo pomisli na mršavljenje. Često to zvuči kao veliko mučenje gde se rezultati vide tek posle tri ili četiri meseca. A kada je već mart, jasno je da se leto polako približava i da mnogi žele da ubrzaju put do bolje forme. Najbolje bi bilo da možemo da smršamo danas ili najkasnije sutra, zar ne? Ipak, nije sve izgubljeno, kaže za naš portal fitnes trener i master prof. sporta i fizičke kultureMilan Zarić. Postoje načini da se proces mršavljenja ubrza i učini efikasnijim. Jedna od najvažnijih stvari je izbor pravih vežbi koje aktiviraju velike mišićne grupe i troše mnogo energije.

- Jedna od najboljih vežbi za mršavljenje ječučanj. Ova vežba aktivira najveće mišiće u telu, pre svega noge i gluteus, zbog čega telo troši veliku količinu energije. Upravo zato čučnjevi podižu ukupnu potrošnju kalorija tokom treninga i doprinose bržem napretku. Mogu se raditi sa sopstvenom težinom, ali i sa dodatnim opterećenjem kada vežbač postane spremniji - savetuje trener.

Druga veoma efikasna vežba su iskoraci. Oni dodatno angažuju mišiće nogu i zadnjice, ali i poboljšavaju stabilnost i ravnotežu. Iskoraci su odlični jer se mogu raditi na različite načine i sa različitim opterećenjima, što ih čini pogodnim i za početnike i za naprednije vežbače.

Vežba burpee uključuje naizmenične čučnjeve, sklekove i skokove, što je dobar način da se u kratkom vremenu postigne intenzivan trening Foto: Shutterstock

- Treća vežba koja je izuzetno korisna za mršavljenje je burpee. To je vežba koja kombinuje snagu i kardio, aktivira skoro celo telo i brzo podiže puls. Zbog toga povećava energetsku potrošnju tokom treninga i predstavlja dobar način da se u kratkom vremenu postigne intenzivan trening - sugeriše naš sagovornik.

Redovnost je ključna

Pored izbora dobrih vežbi, postoje i neke navike koje mogu dodatno da pomognu u procesu mršavljenja. Vežbanje u jutarnjim satima mnogim ljudima pomaže da lakše održe kontinuitet i započnu dan aktivno, iako je najvažnije da trening radite u terminu koji vam najviše odgovara. Redovnost je ključna, naglašava Milan Zarić, pa se preporučuje nekoliko treninga nedeljno kako bi telo stalno imalo podsticaj za potrošnju energije i napredak.

Uvek možete da brzo hodate i sa psom Foto: Shutterstock

- Ishrana nakon treninga takođe ima važnu ulogu. Nakon vežbanja dobro je uneti kvalitetan obrok koji sadrži proteine i ugljene hidrate, jer to pomaže oporavku mišića i vraćanju energije. Dovoljno sna je još jedan važan deo procesa, jer se tokom odmora telo oporavlja i priprema za naredni trening - ističe trener i poručuje:

Kombinujte dve vrste aktvnosti Kardio aktivnosti poput trčanja, brzog hodanja ili vožnje bicikla povećavaju potrošnju kalorija, dok trening sa tegovima aktivira velike mišićne grupe i doprinosi očuvanju i razvoju mišićne mase. - Upravo kombinacija ove dve vrste treninga daje najbolje rezultate kada je cilj smanjenje masnih naslaga i oblikovanje tela - objašnjava Milan Zarić.

- Na kraju, ostaje još samo jedna stvar. Potrebno je da zaista dođete na trening, jer je to zapravo najveći i najvažniji trik.