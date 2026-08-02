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Leti retko kome prija teško kuvano jelo, ali tanjir domaće čorbe može da bude baš ono što je organizmu potrebno. Ovaj kremasti potaž od tikvica i graška priprema se za svega dvadesetak minuta, lagan je, osvežavajući i dovoljno hranljiv da može da bude samostalan obrok, kaže na svom Instagram profilu Zorica Smallwood. Uz malo fete, bosiljka i kore limuna dobija bogat ukus bez mnogo sastojaka i bez dugog stajanja pored šporeta.

Letnji kremasti potaž od tikvica i graška

Potrebno vam je

  • 60 ml maslinovog ulja, oko 4 supene kašike, i još malo za posluživanje
    4–6 većih čenova belog luka
    1, 2 kg tikvica, oko šest iseckanih na kriške debljine 3 cm
    1 l povrtnog bujona
    500 g zamrzutog graška
    30 g lista bosiljka 
    100 g grčke fete, usitnjene za posluživanje
    limun, sitno izrendajte koru da dobijete jednu kašičicu
    so i crni biber, po ukusu

Priprema

U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi, pa propržite cele čenove belog luka 2–3 minuta, dok ne porumene. Dodajte tikvice, posolite, pobiberite i pržite još oko 3 minuta, uz mešanje, dok blago ne porumene. Nalijte bujon i 1 l vode, pustite da provri i kuvajte oko 7 minuta, dok tikvice ne omekšaju. Dodajte grašak, kuvajte još 1 minut, pa umešajte bosiljak. Skinite sa ringle i sve usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku, kremastu čorbu. Poslužite u činijama, pospite usitnjenom fetom, narendanom limunovom koricom, sveže mlevenim biberom i prelijte sa malo maslinovog ulja. Podjednako prija topao i rashlađen.

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Grašak je dobar izvor biljnih proteina, vlakana, vitamina C i K, folata, kao i minerala poput mangana i gvožđa Foto: Shutterstock

Zašto je ova čorba zdrava?

Ovaj potaž spaja nekoliko namirnica koje imaju dobar nutritivni sastav. Tikvice su bogate vodom, pa doprinose hidrataciji i imaju malo kalorija, dok su izvor vitamina C, kalijuma i antioksidanasa. Grašak obezbeđuje biljne proteine i vlakna, zbog čega čorba duže drži sitost i povoljno deluje na varenje. Dobar izvor vitamina C i K, folata, kao i minerala poput mangana i gvožđa. Maslinovo ulje sadrži mononezasićene masti korisne za zdravlje srca, beli luk donosi jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima, a bosiljak i kora limuna obogaćuju jelo aromom bez potrebe za većom količinom soli. Feta dodaje proteine i kalcijum, pa se umerena količina lepo uklapa u ovakav obrok.

Izvor: Instagram kruskeisir/Zdravlje.kurir.rs

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