Kako smanjiti visok krvni pritisak prirodnim putem? Da vam srce kaže "hvala"

Hipertenzija često nema vidljive simptome, zbog čega se ponekad naziva "tihi ubica". Mnogi ljudi nisu svesni svog stanja dok ne dođe do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Zbog toga je redovno merenje krvnog pritiska ključno za rano otkrivanje i upravljanje hipertenzijom.

Ukoliko ustanovite da vam je pritisak povišen, neophodno je promeniti način života (on vas je, između ostalog, i doveo do hipertenzije), a to uključuje uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, smanjenje unosa soli, održavanje zdrave telesne težine i izbegavanje prekomernu konzumaciju alkohola. Na pušenje bi trebalo da zaboravite, a značajnu ulogu ima i stres.