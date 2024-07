Koje namirnice i navike pomažu osobama sa niskim pritiskom? Evo kako da izbegnete vrtoglavicu i pospanost

Dugoročno nizak pritisak (hipotenzija) može ometati svakodnevne aktivnosti i funkcionisanje. Osobe koje imaju hipotenziju često pate od posturalne vrtoglavice (kada naglo ustanu), kao i od konstantnog osećaja umora i slabosti, koji se povećava tokom dana, i koji dovodi do ograničenja u ispunjavaju uobičajenih dnevnih zadataka.

Doktorka Olga Ličina, klinički nutricionista, savetuje koje navike i namirnice treba izbegavati, a koje mogu pomoći da umanjite tegobe do kojih dovodi nizak krvni pritisak i osećate se bolje.

Krvni pritisak je sila krvi unutar arterija. Krvni pritisak ne ostaje stalno isti, on se menja kako bi zadovoljio potrebe tela i normalno je da krvni pritisak raste i pada tokom dana. Na njega utiču različiti faktori, uključujući položaj tela, disanje, emocionalno stanje, vežbanje i san.

dr Olga Ličina, klinički nutricionista foto: Privatna Arhiva

Krvni pritisak se beleži kao dva broja. Veći broj je pritisak u arterijama dok srce ispumpava krv tokom svakog otkucaja. Ovo je sistolni krvni pritisak. Donji broj je pritisak dok se srce opušta pre sledećeg otkucaja i ovo je dijastolni krvni pritisak. Oba se mere u jedinicama koje se zovu milimetri žive (mmHg).Nizak krvni pritiska se smatra kada su vrednosti ispod 90/60 mm/Hg.

Simptomi niskog krvnog pritiska mogu uključivati: zamagljen vid

konfuziju

vrtoglavicu

nesvesticu

mučninu i/ili povraćanje

pospanost

slabost

malaksalost

Kod osoba sa niskim krvnim pritiskom neophodno je da obrok bude bogat vlaknima, mastima i proteinima foto: Shutterstock

Da li je potrebno da osobe koje imaju nizak krvni pritisak izbegavaju određene namirnice?

- Belo brašno i ostali prosti ugljeni hidrati spadaju u hranu koja se brzo vari i brzo pravi pik glukoze koji brzo i pada u krvi. To dovodi do posprandijalne hipotenzije, nizak krvni pritisak nakon obroka. Zato je neophodno da obrok bude bogat vlaknima, mastima i proteinima. Na primer odlična užina je parče sira sa lanenim pločiciama - kaže dr Ličina.

Sa začinima takođe treba biti oprezan - Beli luk sadrži jedinjenja kao što je alicin, koja opuštaju krvne sudove i pomažu protok krvi, što za posledicu snižava krvni pritisak. Treba biti oprezan i sa peršunom i bosiljkom.

Mogu li pomoći određeni vitamini koji utiču na bolju cirkulaciju i regulaciju pritiska?

- Ako je anemija uzrok niskog krvnog pritiska, suplementacija gvožđem, vitaminom B12 i folnom kiselinom može da pomomogne.

Krvni pritisak može da se stabilizuje uz pravilnu hidrataciju foto: Shutterstock

Postoje li neke navike koje bi ljudi sa niskim krvnim pritiskom trebalo da izbegavaju kako bi olakšali simptome?

- Ako neko ima postprandijalnu hipotenziju, može pokušati da jede manje, a češće obroke. Možda će moći efikasnije da svari manje obroke, što može pomoći kod pada krvnog pritiska nakon obroka. Kod problema posturalne hipotenzije treba voditi računa o ustajanju iz sedećeg ili ležećeg položaja, raditi to polako kako bi izbegli nesvesticu i vrtoglavicu. Neko ko ne pije dovoljno tečnosti može da podigne krvni pritisak održavanjem hidratacije - kaže dr LIčina.

Koja još hrana može pomoć u ublažavanju simptoma?

- Koristite više soli jer natrijum može da podigne pritisak. So je neophodna za pravilno funkcionisanje tela, balansiranje nivoa tečnosti i sprečavanje hipotenzije, pogotovu u akutnom stanju. Kada počnete da osećate vrtoglavicu ili mučninu, pijte slanu vodu. Dodajte 1/2 kašičice soli u čašu vode, dobro promešajte i popijte. Ova mešavina će pomoći da stabilizujete krvni pritisak kada je nizak.

Svakako, naša sagovornica naglašava da treba biti oprezan sa unosom soli, jer previše natrijuma može dovesti do srčane insuficijencije, posebno kod starijih osoba. - Zato možete smanjiti unos drugog dela Na+K+ pumpe (koja pomaže u održavanju osmotske ravnoteže) tako što ćete smanjiti unos hrane bogate kalijumom poput banane, paradajza, bundeve, kajsije…Kalijum ima važnu ulogu u opuštanju krvnih sudova, što pomaže u snižavanju krvnog pritiska. Nizak nivo kalijuma može dovesti do povećanja krvnog pritiska, posebno kod ljudi sa visokim unosom natrijuma ili soli.

Pića sa kofeinom poput čaja ili kafe mogu povećati broj otkucaja srca i podići nivo krvnog pritiska foto: Shutterstock

Da li je bezbedno unositi kafu i alkoholna pića?

- Pića sa kofeinom poput čaja ili kafe mogu povećati broj otkucaja srca i podići nivo krvnog pritiska. Možete da pijete nezaslađena pića koja će vam pomoći kod simptoma niskog krvnog pritiska. Međutim, kafa pomaže u stabilizaciji krvnog pritiska u kratkom vremenskom periodu. Pretereni unos kafe može dovesti do kofeinske tolerancije. Dok se alkohol obično povezuje sa visokim krvnim pritiskom, on takođe može imati suprotan efekat i izazvati nizak krvni pritisak. Alkohol deluje depresivno na centralni nervni sistem i može usporiti rad srca i krvni pritisak. Takođe, alkohol dovodi do dehidratacije što dodatno snižava krvni pritisa - objašnjava dr Ličina.

Olivera Marković

